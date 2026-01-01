これ100均のネイルって信じられる！？不器用さんでも秒で美爪に！今話題のネイルグッズ

今セリアで話題になっている、マグネットネイル風のきらきらとした質感が楽しめるネイルチップ。マグネットネイルは意外とコツが必要で、不器用な筆者にとってはネイルチップで手軽に楽しめるのは嬉しいです！デザインが上品で作りも丁寧だから、そのままつけてもチープ感なし。繰り返し使えて経済的です！

商品情報

商品名：ネイルチップ マグネットデザイン 12P ピンクベージュ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583260265

セリアで今話題！マグネットネイル風のおしゃれなネイルチップ

今回ご紹介するのは、セリアのネイルグッズ売り場で見つけた『ネイルチップ マグネットデザイン 12P ピンクベージュ』という商品。

マグネットネイル風のきらきらとした質感が楽しめる、上品なピンクベージュのネイルチップです。

実はこちら、セリアで今話題になっているアイテム！ちなみに、形違いの白っぽいデザインもありました。

普段ネイルチップのLサイズのセットを使用している筆者にとっては、かなり小ぶりなラインアップだなという印象を受けました。

とはいえ、このクオリティの商品が110円（税込）で、しかも身近なお店で買えるというのは魅力的です！

チップの裏側に号数があったので、サイズと枚数をわかりやすく並べてみました。

100円なのにチープ感なし！綺麗に剥がせば再利用も可能◎

きれいめなデザインなのと、作りが丁寧なので、そのままつけてチープ感がありません。

しっかりと色がついているため、自爪の透けはほぼありません。

ただ、カーブはきつめなので、平爪の筆者の爪には、残念ながらあまりフィットしませんでした。

手軽にマグネットネイル風デザインを楽しめるので、サイズが合えばとても良い商品だと思いました！

今回は粘土状のグルーでネイルチップをつけてみたのですが、接着剤を綺麗に剥がせれば再利用も可能です。

ただし、剥がし方には注意が必要です。チップを爪から剥がす際に割れてしまったものもありましたが、ほとんどはきれいに剥がすことができました。

また、先端は少し引っ掛かりがあるので、必要に応じてやするといいかもしれません。

セリアで話題になっている『ネイルチップ マグネットデザイン 12P ピンクベージュ』。きちんと感のあるデザインなので、オン・オフ問わず使いやすいです！

セリアでお買い物の際に、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。