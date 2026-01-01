これ100均のネイルって信じられる！？不器用さんでも秒で美爪に！今話題のネイルグッズ
商品情報
商品名：ネイルチップ マグネットデザイン 12P ピンクベージュ
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4968583260265
セリアで今話題！マグネットネイル風のおしゃれなネイルチップ
今回ご紹介するのは、セリアのネイルグッズ売り場で見つけた『ネイルチップ マグネットデザイン 12P ピンクベージュ』という商品。
マグネットネイル風のきらきらとした質感が楽しめる、上品なピンクベージュのネイルチップです。
実はこちら、セリアで今話題になっているアイテム！ちなみに、形違いの白っぽいデザインもありました。
普段ネイルチップのLサイズのセットを使用している筆者にとっては、かなり小ぶりなラインアップだなという印象を受けました。
とはいえ、このクオリティの商品が110円（税込）で、しかも身近なお店で買えるというのは魅力的です！
チップの裏側に号数があったので、サイズと枚数をわかりやすく並べてみました。
100円なのにチープ感なし！綺麗に剥がせば再利用も可能◎
きれいめなデザインなのと、作りが丁寧なので、そのままつけてチープ感がありません。
しっかりと色がついているため、自爪の透けはほぼありません。
ただ、カーブはきつめなので、平爪の筆者の爪には、残念ながらあまりフィットしませんでした。
手軽にマグネットネイル風デザインを楽しめるので、サイズが合えばとても良い商品だと思いました！
今回は粘土状のグルーでネイルチップをつけてみたのですが、接着剤を綺麗に剥がせれば再利用も可能です。
ただし、剥がし方には注意が必要です。チップを爪から剥がす際に割れてしまったものもありましたが、ほとんどはきれいに剥がすことができました。
また、先端は少し引っ掛かりがあるので、必要に応じてやするといいかもしれません。
セリアで話題になっている『ネイルチップ マグネットデザイン 12P ピンクベージュ』。きちんと感のあるデザインなので、オン・オフ問わず使いやすいです！
セリアでお買い物の際に、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。