【うお座】2026年1月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2026年1月の運勢を占います。
【今月のカード：力（The Strength）／正位置】
「力」の正位置は、慈しみの心で人を支えられる強さを表します。
今月は、誰かの相談に乗ったり、お世話をしたりするとよい流れが生まれそう。
ただし、自分のしたいことを我慢してまで尽くす必要はありません。心に余裕のあるときだけで大丈夫。
【今月のラッキーカラー：シルバー】
銀色は気持ちをクールに整え、心のバランスをとる手助けとなります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
