【みずがめ座】2026年1月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2026年1月の運勢を占います。
【今月のカード：恋人（The Lovers）／逆位置】
「恋人」の逆位置は、新たなよいご縁が近づいている暗示です。
今月は、あなたにとって大切な存在となる人が現れる予感。
ただし、一人でこもっているとチャンスを逃しがち。少しでも人の多い場に顔を出すと◎。
【今月のラッキーカラー：ブルー】
青はあなたの心を開き、人とのつながりを自然と引き寄せてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
