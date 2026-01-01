【やぎ座】2026年1月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2026年1月の運勢を占います。
【今月のカード：節制（Temperance）／逆位置】
「節制」の逆位置は、集中して学びを深める時期を示します。
今月は、1つの物事とじっくり向き合うことで成果が見えてきそう。
ただし、あれこれ広げすぎると負担になるので、取捨選択を意識して。
【今月のラッキーカラー：ブラウン】
茶色は落ち着きと安定をもたらし、集中力をしっかりと支えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
