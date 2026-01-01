【いて座】2026年1月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「いて座」の2026年1月の運勢を占います。
【今月のカード：皇帝（The Emperor）／逆位置】
「皇帝」の逆位置は、自分だけで頑張りすぎず、人の力を取り入れることを促します。
今月は、一人で抱えこむだけではなく、仲間を頼ることでよい流れが生まれそう。
ただし、任せきりにせず、自分の意見もしっかり伝えることが大切です。
【今月のラッキーカラー：パープル】
紫は判断力と気品を高め、サポートを受けながらも主体性を守る力をもたらします。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
