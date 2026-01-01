【さそり座】2026年1月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2026年1月の運勢を占います。
【今月のカード：月（The Moon）／逆位置】
「月」の逆位置は、曖昧だった状況が好転する暗示です。
今月は、あなたが抱えていたモヤモヤを解決する糸口が見つかりそう。
ただし、焦りは禁物です。急がなくても結果は受け取れるので、マイペースが◎。
【今月のラッキーカラー：レッド】
赤は気持ちを前向きにする効果が。迷いを振り払う力を与え、背中を押してくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
