【てんびん座】2026年1月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2026年1月の運勢を占います。
【今月のカード：愚者（The Fool）／正位置】
「愚者」の正位置は、自由な発想と行動を象徴します。
今月は周りの視線を気にせず、自分の好きなことを楽しんだり、探究したくなったりする時期。
ただし、仕事やお金の管理はルーズになるかも。少し意識しておきましょう。
【今月のラッキーカラー：ピンク】
ピンクのアイテムは安心感を与え、あなたの自由な冒険心を優しく支えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
【今月のカード：愚者（The Fool）／正位置】
「愚者」の正位置は、自由な発想と行動を象徴します。
今月は周りの視線を気にせず、自分の好きなことを楽しんだり、探究したくなったりする時期。
ただし、仕事やお金の管理はルーズになるかも。少し意識しておきましょう。
ピンクのアイテムは安心感を与え、あなたの自由な冒険心を優しく支えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)