新年に希少ウイスキーをボトルキープできる福袋、リーガロイヤル東京から「福ボトル」発売
リーガロイヤルホテル東京は、「セラーバー」にて2026年1月1日〜2月28日の間、ウイスキーのボトルキープ権を獲得できる福袋「福ボトル」を先着30名限定で販売する。
「福ボトル」イメージ
「福ボトル」は、日本の名門蒸留所の一本やスコッチなど、厳選したウイスキーの中から、いずれか1本のボトルキープ権とスナック(初回のみ)をセットにした福袋。「山崎12年」や「山崎 Story of the Distillery」、「白州」、「余市」など、限定品や希少価値が高い内容もラインアップしており、新年の運試しとしても楽しめる。なお、1月3日までの購入に限り、振る舞い酒を提供する。
価格は3万9,000円。予約と取り置きは受け付けておらず、店頭でのみ販売する。ボトルをキープできる期間は6か月間。なお、無くなり次第、販売を終了する。
セラーバー
