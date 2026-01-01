元フジアナ、久慈暁子、元日に第1子妊娠を報告 夫・渡邊雄太選手との2ショット披露
【モデルプレス＝2026/01/01】元フジテレビアナウンサーの久慈暁子（31）が2026年1月1日、自身のInstagramを更新。第1子妊娠を報告した。
【写真】久慈アナ、妊娠発表時に投稿・バスケ選手夫との横並びショット
「あけましておめでとうございます。新しい年の始まりに、みなさんにご報告があります」と切り出し「このたび、新しい命を授かりました」第1子妊娠を報告。「新しい家族に会える日を楽しみに、穏やかな日々を過ごしております」と伝えた。
また、夫でありバスケットボールBリーグ・千葉ジェッツに所属する渡邊雄太選手との2ショットを披露。ベンチに腰掛ける2人の後ろ姿が公開されている。
久慈アナは、1994年7月13日生まれ、岩手県出身。学生時代に「non-no」（集英社）の専属モデルを経て、2017年4月、フジテレビに入社。「めざましテレビ」情報・スポーツキャスターや「めざましどようび」メインキャスターなどを担当した。2022年4月末をもってフジテレビを退社し、現在はフリーアナウンサーとして活動している。久慈アナと渡邊選手は、2022年5月に所属事務所を通じて結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】久慈アナ、妊娠発表時に投稿・バスケ選手夫との横並びショット
◆久慈暁子アナ、第1子妊娠を報告
「あけましておめでとうございます。新しい年の始まりに、みなさんにご報告があります」と切り出し「このたび、新しい命を授かりました」第1子妊娠を報告。「新しい家族に会える日を楽しみに、穏やかな日々を過ごしております」と伝えた。
◆第1子妊娠を報告・久慈暁子アナって？
久慈アナは、1994年7月13日生まれ、岩手県出身。学生時代に「non-no」（集英社）の専属モデルを経て、2017年4月、フジテレビに入社。「めざましテレビ」情報・スポーツキャスターや「めざましどようび」メインキャスターなどを担当した。2022年4月末をもってフジテレビを退社し、現在はフリーアナウンサーとして活動している。久慈アナと渡邊選手は、2022年5月に所属事務所を通じて結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】