2026年の干支は午！【ホースモチーフ】で開運祈願♡
今年の干支、午年のラッキーアイテムはズバリ馬モチーフなんだとか。そこで従来より幸運のモチーフとされるホースシューアイテムのほか、かわいく着こなせるカルーセル柄のルームウェアをピックアップしました！
ラッキーアイテムを身につけて、2026年もハッピーな一年に♡
春先まで使えるニットカーディガンでおうち時間もかわいく
カルーセル釦カーディガン／SNIDEL HOME
SNIDEL HOMEからは今年の干支である午年にちなんだ、カルーセルをモチーフにしたルームウェアシリーズが登場しています♡
カルーセルモチーフというと一見キッズのイメージも湧いてきますが、シンプルなニットカーディガンがベースだから幼さは感じません。カルーセルや気球などのモチーフをあしらったボタンがアクセントとして活躍♡
色はアイボリー、ミント、ピンクの３色展開です。
キュートなカルーセルモチーフとロゴデザインを融合
カルーセルインレーカットソー／SNIDEL HOME
カルーセルをはじめ、気球やバルーンなどキュートなモチーフと流れるようなブランドロゴを掛け合わせたロゴTシャツも登場。なめらかなタッチの裏毛素材で、着心地抜群です。インナーとして使用するのもおすすめ。
色はアイボリー、ライトベージュ、ライトピンクの３色をご用意しています。
同シリーズの開襟シャツとセットで着こなすのもおすすめ
カルーセルプリントロングパンツ／SNIDEL HOME
パンツの全面にカルーセル、気球、バルーンなどのモチーフを描いたキュートすぎるデザイン。するっとなめらかなはき心地で、おうち時間を快適に過ごしていただけます。裾に施した配色のパイピングがアクセントに。
アイボリー、ライトベージュ、ライトピンクの３色展開でお届けします。
お守りとして身につけたいホースシューネックレス
ラッキーホースシュービジューネックレス／CELFORD
幸運を呼び込むアイテムとして知られるホースシューをかたどったネックレス。スタイリングの邪魔をしない小粒なサイズ感で、どんなコーディネートともマッチします。さりげなく揺れる１粒のクリスタルが気品を感じさせるデザイン。
ゆらゆらと揺れるチェーンの先にホースシューをプラス
ラッキーホースシュービジューイヤリング／CELFORD
ネックレスと同ラインのイヤリングも！顔まわりを華やかに彩るチェーンには、ホースシューモチーフと１粒のクリスタルを飾って上品に。イヤリングなので、ピアスを開けていない方も楽しめるのがうれしい♡
シルバーとゴールドをご用意しているので、お好みのカラーを選んでください♡