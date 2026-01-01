2026年の干支は午！【ホースモチーフ】で開運祈願♡

今年の干支、午年のラッキーアイテムはズバリ馬モチーフなんだとか。そこで従来より幸運のモチーフとされるホースシューアイテムのほか、かわいく着こなせるカルーセル柄のルームウェアをピックアップしました！

ラッキーアイテムを身につけて、2026年もハッピーな一年に♡



春先まで使えるニットカーディガンでおうち時間もかわいく

カルーセル釦カーディガン／SNIDEL HOME

SNIDEL HOMEからは今年の干支である午年にちなんだ、カルーセルをモチーフにしたルームウェアシリーズが登場しています♡

カルーセルモチーフというと一見キッズのイメージも湧いてきますが、シンプルなニットカーディガンがベースだから幼さは感じません。カルーセルや気球などのモチーフをあしらったボタンがアクセントとして活躍♡

色はアイボリー、ミント、ピンクの３色展開です。

キュートなカルーセルモチーフとロゴデザインを融合

カルーセルインレーカットソー／SNIDEL HOME

カルーセルをはじめ、気球やバルーンなどキュートなモチーフと流れるようなブランドロゴを掛け合わせたロゴTシャツも登場。なめらかなタッチの裏毛素材で、着心地抜群です。インナーとして使用するのもおすすめ。

色はアイボリー、ライトベージュ、ライトピンクの３色をご用意しています。

同シリーズの開襟シャツとセットで着こなすのもおすすめ

カルーセルプリントロングパンツ／SNIDEL HOME

パンツの全面にカルーセル、気球、バルーンなどのモチーフを描いたキュートすぎるデザイン。するっとなめらかなはき心地で、おうち時間を快適に過ごしていただけます。裾に施した配色のパイピングがアクセントに。

アイボリー、ライトベージュ、ライトピンクの３色展開でお届けします。

お守りとして身につけたいホースシューネックレス

ラッキーホースシュービジューネックレス／CELFORD

幸運を呼び込むアイテムとして知られるホースシューをかたどったネックレス。スタイリングの邪魔をしない小粒なサイズ感で、どんなコーディネートともマッチします。さりげなく揺れる１粒のクリスタルが気品を感じさせるデザイン。

ゆらゆらと揺れるチェーンの先にホースシューをプラス

ラッキーホースシュービジューイヤリング／CELFORD

ネックレスと同ラインのイヤリングも！顔まわりを華やかに彩るチェーンには、ホースシューモチーフと１粒のクリスタルを飾って上品に。イヤリングなので、ピアスを開けていない方も楽しめるのがうれしい♡

シルバーとゴールドをご用意しているので、お好みのカラーを選んでください♡