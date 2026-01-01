テレビ朝日系「ザワつく！大晦日」が１２月３１日に放送され、同局系朝の情報番組「「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）で司会を務める羽鳥アナウンサーとレギュラーコメンテーターの玉川徹氏が出演した。

「モーニングショー」は新春特大スペシャルとして１日御膳６時から各曜日コメンテーターらもそろって出演し生放送予定。番組内では長嶋一茂が「あした６時からやるんですよね」とひとこと。

これに「ザワつく！」ＭＣを務めるお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄は「一茂さんはあしたのモーニングショーに出ないんですか、出るんですか？」と尋ねた。すると「朝起きてから決めようかと…」と一茂。

高嶋ちさ子に「ちなみにオファーは来ているんですか？」と聞かれると、一茂は「オファーは来ていますね」と答え、出演は決めていないとした。

羽鳥アナは「（出演の）可能性はあるんですか？」と質問。一茂は「もちろんあります。でも１日の朝早いよね」と尻つぼみに。これに玉川氏は「もちろんそうですけど、でも仲間じゃないですか！そうでしょ。こんなんに仲いいのに出ないって選択肢はないんじゃないかなと思って」と追い打ちをかけた。一茂は「でもみんな出ていて、一人朝起きて『モーニングショー』つけて『あー出てるわ！』というのもいいなと思って」と言って出演者を笑わせた。

それでも「玉川さんが仲間だって言ってくれるのはうれしいし、俺みたいな人間に仲間だって言ってくれる人なかなかいない」と一茂。この言葉にすかさず高嶋は「そうだね」とひとこと。一茂はガックリとして隣に座る高嶋にたおれかかり、スタジオは大爆笑だった。