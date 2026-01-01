to/one初のマットリップ誕生♡春色がにじむ2026SSコレクション

ナチュラルなのに印象的、そんな春メイクを求める人に届くto/oneの2026SSCollection。今季はブランド初となるマットリップを主役に、やわらかな色ときらめきが交差する世界観を表現します。ふわりと色づき、どこか儚くヘイジー。それでいて視線を惹きつける絶妙な“ひずみ”が、大人の可憐さを引き出します。軽やかな質感と洗練されたカラーハーモニーで、新しい季節の自分に出会ってみて♡

花びらのように咲くマットリップ

トーンペタルブルーミングマットリップは、新4色展開で各2,970円(税込)。スフレのように軽やかなエアリーテクスチャーが唇に密着し、ふんわり発色が続くソフトラスティング処方を採用。

自然由来指数80%*¹以上で、うるおいを守りながら美しさをキープします。

01MellowApricot、02FairyPetal、03RoseGrace、04BareBloomと、肌になじみながら個性を引き立てるカラーが揃います。

*1ISO16128準拠水を含まない

まなざしに光を宿す単色アイ

トーンペタルフロートアイズは、新4色各2,420円(税込)。繊細なパールがきらめくグリッターと、花びらのようなヘイジーマットの2質感で、澄んだ立体感を演出します。

15HazyBlossom、16PinkMirage、17GlassPrism、18SoftReverieと、春の光を映すカラー展開。高密着処方で、まぶたをしっとり包みながら鮮やかに発色します。

春の表情を完成させるコレクション

2026SSCollectionのテーマはSoftDistortion。マットリップのやわらかな色づきと、単色アイシャドウの透明感ある輝きが重なり、可憐さの中に新鮮なアクセントを添えます。

唇と目元、それぞれの質感コントラストが、春の表情をより印象的に仕上げてくれます。

儚さと鮮度をまとう春メイクへ

to/oneの2026SSCollectionは、軽やかさと奥行きを同時に叶えるラインナップ。初のマットリップと単色アイシャドウが織りなすカラーハーモニーは、自然体でいながら心に残る美しさを演出します。

やさしくにじむ色と繊細な輝きで、自分らしい春の表情を楽しんで。新しい季節の始まりに、そっと寄り添うコレクションです♪