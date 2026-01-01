新年を迎え、ＥＸＩＬＥ、三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳらが所属するＬＤＨによる６年に１度の祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」が開幕した。２００８年にスタートし、今回で４回目となる事務所挙げての催し。各グループのライブや大型イベントが開催され、お祭り騒ぎの１年となる。ＬＤＨ創業者で代表取締役社長・ＥＸＩＬＥ ＨＩＲＯ（５６）が独占インタビューに応じ、コロナ禍で悔し涙を飲んだ前回を糧に「ＬＤＨの逆襲」と１年の目標を掲げた。

待望の祭典がやってきた。新年を迎え、ＨＩＲＯは「（コロナ禍と重なった前回の）２０２０年の経験があるからこそ、やり残した事をしっかり形にして、今のＬＤＨの集大成を見せ、新たなステージで再スタートできるようにしたいと思っています。正直コロナは大打撃でしたが、その分、たくさんの学びもありました。今年はその経験を活かし、ＬＤＨの底力をしっかり証明する１年にしたいですね」と瞳の奥に闘志を燃やした。

これまでＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲに輝かしい功績を残してきた。初開催の０８年は「ＥＸＩＬＥ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」として、ＥＸＩＬＥが初の５大ドームツアーを達成し、同年リリースの「Ｔｉ Ａｍｏ」で日本レコード大賞を初受賞。２回目の１４年は「ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」として、ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥが６大ドームツアーを成功させ、三代目が「Ｒ．Ｙ．Ｕ．Ｓ．Ｅ．Ｉ．」で日本レコード大賞を受賞した。

３回目の２０年は「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」として史上最大規模での開催を予定していたが、コロナ禍で大多数となる３３４公演が中止に。エンターテインメント業界で上昇気流に乗っていた時期に“強制終了”された形となり、ライブを主戦場とするＬＤＨは痛手を負った。

「あの時（コロナ以前の）の勢いのままＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲが成功していたら、突き抜けたアーティストもたくさんいたと思いますし、ＬＤＨ自体も、もう一つ上のステージで、さまざまなエンターテインメントを創造できていたと思います。ただ、今振り返るとたくさんの反省点にも気付けましたし勢いよく出過ぎていた部分をコロナ禍で一度立ち止まって冷静に見つめ直すことができたのも事実です。悔しさをバネに、自分の中でとしては『ＬＤＨの逆襲』（笑）とテーマを掲げてこの２〜３年やってきました。今年は本当に強くなった新たなＬＤＨを見せられると思っています」

リベンジと位置付ける４回目の２６年は、１６人組・ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの単独カウントダウンライブで幕開けた。続けて１５日の大阪・オリックス劇場で６人組・ＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥがツアーをスタートさせる。各アーティストがＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲにふさわしいステージを届ける予定で、未発表のステージを含めて「まだ発表できていないかなり大きなものもあります」と予告した。

ＬＤＨ所属アーティストは、６年に１度の節目を強く意識。７人組・ＰＳＹＣＨＩＣ ＦＥＶＥＲらコロナ禍以降に誕生したグループにとって、初めてのＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲとなる。「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲは、これまでの歴史が物語になるように、新しい事に挑戦するためには最高のタイトルだと思っています。アーティストも社員もこのＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲを良い意味で使って、新しいことに挑戦してほしいですね」と成長を期待している。

ＬＤＨの中核を担ってきたＥＸＩＬＥがデビュー２５周年を迎えるが、今年の動向について「ファンの皆さんが喜んでくれるサプライズもしっかり用意しています」と予告。様々な可能性を匂わせたＨＩＲＯは「持てる力を全て発揮し、ＬＤＨらしい新しいエンターテインメントを創出したいと思っています。そして、ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲを通して、ＬＤＨが日本のエンターテインメントの底力を世の中に証明したいです」と力強く宣言。ＬＤＨが完全復活へのろしを上げる。

◆ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ（パーフェクトイヤー）ＬＤＨの総力を結集した、６年に１度の大規模な総合エンタテインメントの祭典。ＥＸＩＬＥが勢いに乗っていた０８年にスタートした。「オリンピックみたいに何年かに１度お祭りのようなイベントがあったら面白いかなとひらめき、そこからＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥの仕組みができたのが６年後だったので、６年に１度の開催になりました」。