ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤¬ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Îºâ»º¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤òÁý¤ä¤¹ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡üÁêÂ³ÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤¬Áý¤¨¤ë
¡üË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¼èÆÀ³Û¤¬¸º¤ê¡¢Å¬ÍÑÀÇÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¡üÂ¹ÍÜ»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢À¤Âå¤ò1¤ÄÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤ÇÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇ²ó¿ô¤ò¸º¤é¤»¤ë
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÆÃÄê¤ÎÁê¼ê¤Ë³Î¼Â¤Ëºâ»º¤ò¾µ·Ñ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¡¢»ñ»º²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÌ¾¿Í¤Î»öÎã¤¬¼¨¤¹¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
¼ÂÎã¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹âÁÒ·ò»á¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±»á¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÌó1Ç¯È¾Á°¡¢Ä¹Ç¯¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿33ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤òÍÜ»Ò¤È¤·¡¢¿äÄê40²¯±ßµ¬ÌÏ¤È¤µ¤ì¤ë°ä»º¤ÎÂçÈ¾¤òÁêÂ³¤µ¤»¤¿¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÍè¤ÏËå¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³¹½Â¤¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ËÌÌîÉð»á¤Ï¡¢Â¹¤òÍÜ»Ò¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö»Ò¤«¤éÂ¹¤Ø¤ÎÁêÂ³¡×¤ò1²óÈô¤Ð¤·¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤äÈó²ÝÀÇÏÈ¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î»öÎã¤Ï¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤¬ÁêÂ³¤Îµ¢·ë¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·ÆÀ¤ë¤³¤È¤òÃ¼Åª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¹ÍÜ»Ò¤ÏËÜÅö¤ËÆÀ¤Ê¤Î¤«¡©¡Ä¿ô»ú¤Ç¸¡¾Ú
Â¹ÍÜ»Ò¤ÎÀ§Èó¤Ï¡¢ÍýÇ°¤ä°õ¾ÝÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿ô»ú¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÌ³¤ÇÅµ·¿Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤òÍÑ¤¤¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ëÁêÂ³ÀÇ³Û¤Îº¹¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤ÎÁ°Äó
ÈïÁêÂ³¿Í¡§ÁÄÉã
ÁêÂ³ºâ»ºÁí³Û¡§1²¯±ß¡ÊÉÔÆ°»º¡¦¶âÍ»»ñ»º¹ç·×¡Ë
ºÄÌ³¡¦Áò¼°ÈñÍÑ¡§¤Ê¤·¡Ê´ÊÊØ²½¡Ë
ÇÛ¶ö¼Ô¡§¤Ê¤·
¼Â»Ò¡§1¿Í
Èæ³Ó¤Ï¼¡¤Î2¥±¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤¦¡£
¥±¡¼¥¹¡¡§ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ê¤·¡Ê»Ò1¿Í¡Ë
¥±¡¼¥¹¢¡§Â¹1¿Í¤òÍÜ»Ò¤Ë¤¹¤ë¡Ê»Ò¡ÜÂ¹ÍÜ»Ò¡Ë
¥±¡¼¥¹¡¡§ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ê¤·¡Ê»Ò1¿Í¡Ë
Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ï»Ò1¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
3,000Ëü±ß¡¡¡Ü¡¡600Ëü±ß¡¡¡ß¡¡1¿Í¡¡¡á¡¡3,600Ëü±ß
ÁêÂ³ºâ»º1²¯±ß¤«¤é´ðÁÃ¹µ½ü3,600Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢²ÝÀÇ°ä»ºÁí³Û¤Ï6,400Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ï100¡ó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Á´³Û¤ò»Ò¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
6,400Ëü±ß¤ÏÀÇÎ¨É½¾å¡Ö5,000Ëü±ßÄ¶¡Á1²¯±ß°Ê²¼¡×¤Ë³ºÅö¤·¡¢ÀÇÎ¨30¡ó¡¢¹µ½ü³Û700Ëü±ß¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
6,400Ëü±ß¡¡¡ß¡¡30¡ó¡¡¡Ý¡¡700Ëü±ß¡¡¡á¡¡1,220Ëü±ß
ÁêÂ³ÀÇ³Û¤Ï1,220Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¥±¡¼¥¹¢¡§Â¹1¿Í¤òÍÜ»Ò¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡Ê»Ò¡ÜÂ¹ÍÜ»Ò¡Ë
¼Â»Ò¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ë»»Æþ¤Ç¤¤ëÍÜ»Ò¤Ï1¿Í¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢»Ò1¿Í¤ÈÂ¹ÍÜ»Ò1¿Í¤Î·×2¿Í¤¬Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¡£´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
3,000Ëü±ß¡¡¡Ü¡¡600Ëü±ß¡¡¡ß¡¡2¿Í¡¡¡á¡¡4,200Ëü±ß
ÁêÂ³ºâ»º1²¯±ß¤«¤é¤³¤ì¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢²ÝÀÇ°ä»ºÁí³Û¤Ï5,800Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ï»Ò¤ÈÂ¹ÍÜ»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2Ê¬¤Î1¤Ç¤¢¤ê¡¢¼èÆÀ³Û¤Ï³Æ2,900Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
2,900Ëü±ß¤Ï¡Ö1,000Ëü±ßÄ¶¡Á3,000Ëü±ß°Ê²¼¡×¤ÎÀÇÎ¨¶èÊ¬¤Ë³ºÅö¤·¡¢ÀÇÎ¨15¡ó¡¢¹µ½ü³Û50Ëü±ß¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
2,900Ëü±ß¡¡¡ß¡¡15¡ó¡¡¡Ý¡¡50Ëü±ß¡¡¡á¡¡385Ëü±ß
»Ò¤ÎÁêÂ³ÀÇ³Û¤Ï385Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢Â¹ÍÜ»Ò¤â°ì¼¡·×»»¤Ç¤ÏÆ±³Û¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Â¹ÍÜ»Ò¤ÏÁêÂ³ÀÇË¡¾å¡Ö°ì¿ÆÅù¤Î·ìÂ²¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»»½ÐÀÇ³Û¤Ë20¡ó¤Î²Ã»»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
385Ëü±ß¡¡¡ß¡¡20¡ó¡¡¡á¡¡77Ëü±ß
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Â¹ÍÜ»Ò¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÁêÂ³ÀÇ³Û¤Ï462Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£Î¾¼Ô¤ò¹ç»»¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÂ³ÀÇÁí³Û¤Ï847Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
Î¾¥±¡¼¥¹¤ÎÈæ³Ó
ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎÁêÂ³ÀÇÁí³Û¤Ï1,220Ëü±ß¡¢Â¹ÍÜ»Ò¤òÍÑ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï847Ëü±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Îº¹¤Ï373Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£¿ô»ú¾å¤Ï¡¢Â¹ÍÜ»Ò¤Ë¤è¤ëÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬ÌÀ³Î¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¿ô»ú¤¬¼¨¤¹Ãí°ÕÅÀ
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡ÖÂ¹ÍÜ»Ò¤¬¾ï¤ËÍÍø¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
Âè1¤Ë¡¢ºâ»ºµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤¾ì¹ç¤ÎµÕÅ¾¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£²ÝÀÇ°ä»º¤¬7,000Ëü¡Á8,000Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢´ðÁÃ¹µ½üÁý²Ã¤Î¸ú²Ì¤è¤ê¤âÂ¹ÍÜ»Ò¤Ø¤Î2³ä²Ã»»¤Î±Æ¶Á¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬¤Û¤Ü¾Ã¤¨¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀÇ³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Âè2¤Ë¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤Ë¤è¤ëÀÇ³ÛÊÑÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£Â¹ÍÜ»Ò¤ËÂ¿¤¯¤Îºâ»º¤òÇÛÊ¬¤¹¤ë¤È¡¢2³ä²Ã»»¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢ÁêÂ³ÀÇÁí³Û¤¬ËÄ¤é¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
Âè3¤Ë¡¢»ñ»º¹½À®¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¢¤ë¡£ÉÔÆ°»ºÈæÎ¨¤¬¹â¤¯É¾²Á°µ½Ì¤¬¸ú¤¯¾ì¹ç¤Ï¸ú²Ì¤¬³ÈÂç¤·¤ä¤¹¤¤°ìÊý¡¢¸½¶â¡¦Í²Á¾Ú·ôÃæ¿´¤Î»ñ»º¤Ç¤Ï¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤Û¤É¤ÎÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
Â¹ÍÜ»Ò¤È2³ä²Ã»»¤ÎÊÉ
Â¹¤òÍÜ»Ò¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢ÁêÂ³ÀÇË¡¾å¤Ï°ì¿ÆÅù¤Î·ìÂ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»»½Ð¤µ¤ì¤¿ÁêÂ³ÀÇ³Û¤Ë20¡ó¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡Ö2³ä²Ã»»¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
°ä»ºµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ðÁÃ¹µ½üÁý²Ã¤Ë¤è¤ëÀáÀÇ¸ú²Ì¤è¤ê¤â¡¢2³ä²Ã»»¤Ë¤è¤ëÁýÀÇ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»öÁ°¤Î¾ÜºÙ¤Ê»î»»¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀáÀÇ¸ú²Ì¤ò¿ô»ú¤Ç¸«¤ë¡Ä¡Ö3²¯±ß¥â¥Ç¥ë¡×¤È¡Ö5²¯±ß¥â¥Ç¥ë¡×
Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬1¿ÍÁý¤¨¤ë¤È¡¢
´ðÁÃ¹µ½ü¡§600Ëü±ß
À¸Ì¿ÊÝ¸±¶âÈó²ÝÀÇÏÈ¡§500Ëü±ß
»àË´Âà¿¦¶âÈó²ÝÀÇÏÈ¡§500Ëü±ß
¹ç·×¤Ç1,600Ëü±ßÊ¬¤Î²ÝÀÇºâ»º¤ò°µ½Ì¤Ç¤¤ë¡£
3²¯±ß¥â¥Ç¥ë
ÁêÂ³ºâ»º3²¯±ß¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í2¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤Ï4,200Ëü±ß¤Ç²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤ÏÌó2²¯5,800Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤ËÍÜ»Ò1¿Í¤ò²Ã¤¨¤ë¤È´ðÁÃ¹µ½ü¤Ï4,800Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤ÏÌó2²¯5,200Ëü±ß¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¡£ÀÇÎ¨¶èÊ¬¤ÎÊÑÆ°¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢¿ôÉ´Ëü±ßµ¬ÌÏ¤ÎÀÇÉéÃ´·Ú¸º¤¬À¸¤¸¤ë¡£
5²¯±ß¥â¥Ç¥ë
ÁêÂ³ºâ»º5²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ë¤è¤ë¹µ½üÁý²Ã¤ÈÀÇÎ¨Äã²¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢1,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÀáÀÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
ÉÔÆ°»º¡¦À¸Ì¿ÊÝ¸±¤òÍí¤á¤¿¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ
ÉÔÆ°»º¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤Ï»þ²Á¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÍÍø¤ËÆ¯¤¯¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ÈÉÔÆ°»º¼èÆÀ¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ÃÆþ¤òÃ»´ü´Ö¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ï°ìÏ¢¤Î¹Ô°Ù¤ò¡ÖÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈÄ¾¸å¤Î¹â³Û¤ÊÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ÃÆþ¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¸·¤·¤¯¸¡¾Ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
