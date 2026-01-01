「人に頼まず自分でやれば安く済む」。もちろん、それは事実ですし、悪いことではありません。ですが、その裏で消費されている「見えないコスト」を意識することも必要と語るのは、ニューヨーク在住23年目のファッション／テクニカルデザイナー・あっち氏。本稿ではあっち氏の著書『ニューヨークとファッションの世界で学んだ 「ありのままを好きになる」自信の磨き方』（KADOKAWA）より一部抜粋・再編集し、生活にかかるコストの考え方をご紹介します。

「家事を丁寧にする＝愛情の証」という価値観も根強いが…

「家事を丁寧にする＝愛情の証」という価値観は、日本ではいまだ根強いように感じます。お弁当を手作りしたり、ベランダで布団を干したり。家族が気持ちよく生活を送るために、日々家事をこなしている人たちには、尊敬の念を抱きます。

けれど、もしも家事に追われて、心や時間の余裕がなくなってしまうなら、ときに「プロにお任せ」をするのも良いアイデアかもしれません。

私とパートナーは共働き。平日はあまり家にいないので、家事の一部はプロに任せています。たとえば、洗濯は「ウォッシュ＆フォールド」と呼ばれる代行サービスを使うのも一例です。

米国では部屋に洗濯機を設置できないことも多く、洗濯が不便です。ニューヨークでは景観保護のため、外に洗濯物を干すことが禁止されている地域もあり、こうしたサービスがとてもポピュラーです。洗濯機を回して干す手間も、スペースの確保も不要で、時間も労力も大幅に節約できます。

食洗機も日本以上に米国では一般的です。手で洗うよりも水の使用量が少なくて済むため、節水の面でも合理的です。また、冷凍食品もうまく活用しています。料理を無理に手作りしようとしてイライラするくらいなら、お互いが気持ちよく過ごせる方法を選ぶ方が、結果的にハッピーな暮らしにつながると考えています。

こうした意識の変化のきっかけになったのは、元恋人のRさんの影響でした。Rさんはイギリス人で、IT系企業の経営者。ひとりで4階建ての家に住み、ハイスタンダードな暮らしをしていました。そんなRさんから大きな影響を受けたのが、「必要に応じてプロに任せる」という考え方でした。

“自分でやれば安く済む“の裏にある「見えないコスト」

印象的だったのは、「タイル事件」です。

私が一軒目に購入した物件のキッチンをリノベーションしていたときのこと。工事に使用するタイルをショールームでオーダーしたのですが、タイルの在庫はブルックリンの外れの倉庫にありました。このタイルを倉庫から自宅まで届けてもらうと、配送料は180ドル（当時のレートで約2万円弱）。

対してZipcar（会員制のカーシェアサービス）を借りて取りに行けば2時間で約40ドル。つまり140ドルもおトクです。幸い倉庫は車で行けばさしたる距離ではなかったため、私は車を借りて、自力でタイルを取りに行くことにしました。そして彼にも「手伝って」と声をかけたのです。

けれど彼は、なんだか朝からごきげん斜め。不審に思いながらも、店頭で受け取ったタイルを車に詰め込み、私のアパートまで帰ってきました。なんとか車からタイルを降ろし、部屋に運ぼうとしたそのとき、彼が急に声を荒げてこう言ったのです。

「なんでそこまで自分でやるの？ その時間の価値って考えたことある？」──結果的に、マンションのドアマンにチップを払い、タイルの運搬をお願いすることになりました。

この出来事は、私にとってひとつの転機となりました。当初は配送料とレンタカー代を天秤にかけ、安いほうを選んだわけですが、実際には自分が費やした時間、体力、考えるエネルギー、それらすべてが「見えないコスト」だったのです。

この一件以来、「自分でやれば安く済む」という思い込みを手放すようになりました。“Money is a great servant but is not a great master.” ──直訳すれば「お金は優れた召使いで、あなたの主人ではない」、つまり、「お金のために働く」「お金のために我慢する」のではなく、自分の人生を豊かにする道具として、お金はうまく使うべきだという考えです。

“Life is too short to eat bad food.” （人生は有限なのだから、まずい食べ物で我慢するな）

限られた人生、「努力」や「気合い」で頑張るよりも、お金も時間も、自分の味方にできるような使い方をしたい。そんな風に考えながら、今日も心地よい暮らし方を探しています。

あっち