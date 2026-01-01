GR化で別物へ！ “スポーティ仕様”に変貌

「ルーミー」は、トヨタが展開するトールワゴン型コンパクトカーで、ダイハツ「トール」のOEMモデルとして、2016年11月に発売されました。

2020年9月15日のマイナーチェンジでは、トヨペット店とネッツ店で販売されていたデザイン違いの姉妹車「タンク」の販売が終了し、ルーミーに一本化され、現在に至ります。

最新の2025年モデルは、「使える！ 動ける広い部屋！」をコンセプトとしており、小さな子どもが車内で立って着替えられるほどゆとりのあるスペースや、随所に配置された吸遮音材により実現した高い静粛性など、“部屋”のような快適さが特徴です。

ボディサイズは、全長3700mm（カスタムG-T・カスタムGは3705mm）×全幅1670mm×全高1735mmです。

ボディカラーは8色展開で、カスタムG-TとカスタムGではツートンカラーを含む10色から選択できます。

価格（消費税込み、以下同）は、最も安い「X 2WD」が174万2400円、最上位の「カスタムG-T」が225万7200円です。

そんなルーミーには「GRパーツ」を装着したカスタムスタイルも設定されています。GRパーツとは、モータースポーツで得た走行データを基に開発されたアフターパーツのことで、装着することで走行性能を高めることができます。

ルーミーにGRパーツを装着することで、洗練された迫力あるスタイルとなり、存在感が高まります。

例えば、GRフロントスポイラー（LED付き塗装済み：7万3700円／LEDなし塗装済み：4万2900円）は、装着により全長が59mm伸び、車高が55mm低くなり、フロントマスクに重厚感を与えます。

「GRサイドスカート」（塗装済み：4万9500円／素地：4万6200円）は、装着すると地上高が15mm低くなり、スポーティな印象が強まります。

「GRリアバンパースポイラー」（塗装済み：3万800円／素地：2万7500円）は、装着により全長が30mm長くなり、車高が80mm低くなって、後方のスタイリングが引き締まります。

これら3点は単品での装着のほか、「GRエアロパーツセット」としてまとめて装着することも可能です（LED付き塗装済み：15万4000円／LEDなし塗装済み：12万3200円）。

このほかにも、外観や機能を向上させるGRパーツが多数用意されています。「GRフロントバンパーガーニッシュ」（2万2000円）は、バンパーにツヤ消しブラックのアクセントを加え、さらにスタイリッシュな印象を与えます。

「GRスポーツサイドバイザー」（2万2000円）は、フィン形状のデザインにより、見た目だけでなく走行時の安定性にも寄与します。

「GRディスチャージテープ」（大4枚セット：1万1000円／小4枚セット：5500円）は、GRロゴ入りのアルミテープで、ボディの4箇所に貼ることで帯電を抑え、本来の走行性能を引き出します。

「GRカーボンナンバーフレーム」（フロント／リア各1万9800円）は、ナンバープレート周りをスタイリッシュに演出します。

「GRドアハンドルプロテクター」（6600円）は、ドアの開閉で生じる傷を防ぐとともに、スポーティな印象をプラスします。

さらに「GRウインカーバルブセット」（フロント用・リア用各3300円）を装着すると、ウインカーのオレンジ色が目立たなくなり、よりスタイリッシュな見た目を実現できます。

このように、ルーミーのGRパーツはドレスアップだけでなく、機能面の向上にも貢献します。

ファミリーカーにスポーティな要素が加わり、クルマに特別感を与えることができるでしょう。