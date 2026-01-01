＜義母と義妹、迷惑ですッ！＞居留守が通じず出張へ「働きすぎ！」嫌味言われ…イラッ【第2話まんが】
私（シオリ）は夫のケンと結婚し、それを機に都心のマンションを購入しました。しかし義母と義妹のマオちゃんがアポ無しでやってきては泊まっていきます。2人はあるアイドルグループに夢中で、音楽イベントやグッズの購入、ファン同士のオフ会などでちょくちょく都心に出てくるそう。私は基本的に在宅仕事だし、わが家をホテル代わりにされるのは困ります。夫は「アポ無しで来るな」と怒ってくれたものの、それからしばらくして連絡が……。
さすがに仕事中に自宅に来られるのは迷惑です。泊まることを決定事項のように伝えられてしまったので、私はそれに合わせて1泊2日の出張に出かけることにしました。しかし夫が帰宅してみると……家の前で2人が待ち受けていたそうです。
義母は「ちゃんと日程を伝えたでしょ？」と不満をあらわにし、しまいには私が仕事ばかりしていると言って文句をつけはじめたそうです。夫は最初の方こそ感情的にならずに淡々と対応していましたが……。話の通じる義母ではありません。
私は義母とマオちゃんが来るであろうタイミングで出張に行き、家を留守にしました。
誰もいないと分かれば、さすがにあきらめて帰っていくだろうと思ったのです。
しかし夫がいつもどおり仕事をして夜になって帰宅すると、2人はマンションの前で夫の帰りを待っていたのだそう。
義母が不満をぶつけ、夫と大喧嘩になってしまいました。
もともと義母と夫はタイプが違い、義母は真面目な夫のことを「堅物」だと文句を言っていたのだとか。
そのうえ私のことまで悪く言われ、夫の怒りは限界に達してしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
さすがに仕事中に自宅に来られるのは迷惑です。泊まることを決定事項のように伝えられてしまったので、私はそれに合わせて1泊2日の出張に出かけることにしました。しかし夫が帰宅してみると……家の前で2人が待ち受けていたそうです。
義母は「ちゃんと日程を伝えたでしょ？」と不満をあらわにし、しまいには私が仕事ばかりしていると言って文句をつけはじめたそうです。夫は最初の方こそ感情的にならずに淡々と対応していましたが……。話の通じる義母ではありません。
私は義母とマオちゃんが来るであろうタイミングで出張に行き、家を留守にしました。
誰もいないと分かれば、さすがにあきらめて帰っていくだろうと思ったのです。
しかし夫がいつもどおり仕事をして夜になって帰宅すると、2人はマンションの前で夫の帰りを待っていたのだそう。
義母が不満をぶつけ、夫と大喧嘩になってしまいました。
もともと義母と夫はタイプが違い、義母は真面目な夫のことを「堅物」だと文句を言っていたのだとか。
そのうえ私のことまで悪く言われ、夫の怒りは限界に達してしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子