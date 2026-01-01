°ÂÇÜ¿¸»°¤µ¤ó¤¬¹â»ÔÁíÍý¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡È°Õ³°¤Ê¥êー¥ÀーÏÀ¡É¤Î¿¿°Õ¡Ö»ä¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢»ä¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¼«Â¾¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»Ù»ýÇÉ¡¢ÈãÈ½ÇÉ¤È¤â¤Ë¡Ö½÷°ÂÇÜ¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¡£¤½¤ó¤Ê¹â»ÔÁíÍý¤Ë¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍý¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ï――¡£³á¸¶Ëã°á»ÒÃø¡Ø°ÂÇÜ¿¸»°¡¡¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¸òÍ§Ï¿¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤Ê¤¼°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï»Ù¤¨¤é¤ìÂ³¤±¤¿¤È»×¤¦¤«¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤ËËÜ¿Í¤¬Ä¾¸À¤·¤¿¤³¤È
¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿°ÂÇÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡É
¤¢¤ë¼èºà¤ÎºÝ¡¢°ÂÇÜ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÂè°ì¼¡À¯¸¢¤¬ºÃÀÞ¤·¤¿¸å¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤«¤é¤ÏÃØéá¤Î»Ò¤ò»¶¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¡£
É®¼Ô¤Ï¡Ö¿®Ç°¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬Íè¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÂÇÜ¤ÎÈ¯¸À¤Ï°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò»ä¤¬¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ó¡Ò¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢Êä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤à¤·¤í¤½¤³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤òËä¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ó¡Ê2021Ç¯9·î8Æü¡¢É®¼Ô¼èºà¡Ë
¼Â¤Ï¤³¤Î»þ¤Î¼èºà¤Ï¡¢ÆüÉÕ¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤À¤¬2021Ç¯9·î¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÁ°¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ÂÇÜ¤Ï¹â»ÔÁáÉÄµÄ°÷¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬ÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤ÊÔ½¸¥µ¥¤¥É¤Î°Õ¸þ¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ê¤¼¤«°ÂÇÜ»öÌ³½ê¤«¤é¤Ï¡ÖÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¾ò·ï¤Ë¼èºà»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤ÈÄÌÃ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¡×¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤¥êー¥ÀーÁü¡×¤òÊ¹¤¯¥Æ¥¤¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤ò»ý¤¿¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤Î¼èºà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ï°ÂÇÜ¤òÇ®¿´¤Ë»Ù¤¨¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö»ä¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï°ÕÉ½¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤³¤ì¤Ï¹â»Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Â³¤±¤Æ¡¢°ÂÇÜ¤Ï¤³¤¦¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô¤Ï°ì¿Í¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤À¤«¤éÃç´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤
¡Ò¥êー¥Àー¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉÔÆ°¤Î¿®Ç°¤È¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢Ãç´Ö¤Ë¤â¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Í¤ò¿®Íê¤·¤Æ¡¢Ç¤¤»¤Æ¤¤¤¯¡£Ç¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ó¡ÊÆ±¡Ë
¹â»Ô¤Ï½ñÀÒ¤äÅúÊÛ¤Î¸¶¹Æ¡¢Ë¡°Æ¤Î¾òÊ¸¤â¼«¤é¼¹É®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ì¿Í¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãç´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢¿Í¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬·çÅÀ¤À¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«¤é¤ò¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥êー¥Àー¤³¤½¿Í¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¤¿°ÂÇÜ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¹â»Ô¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¤
É®¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¡Ê°ÊÁ°¤Î¼èºà»þ¤Ë¡ËÂè°ì¼¡À¯¸¢¤ÎºÃÀÞ¸å¤â»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê´±Î½¤Î¡Ëº£°æ¡Ê¾°ºÈ¡Ë¤µ¤ó¤äÄ¹Ã«Àî¡ÊÜÆ°ì¡Ë¤µ¤ó¡¢ËÌÂ¼¡Ê¼¢¡Ë¤µ¤ó¤é¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¤ÎÌ£Êý¤òºî¤ë¡¢´Ø·¸À¤òÃÛ¤¯¤Ë¤Ï²¿¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤â¤¿¤º¤Í¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢°ÂÇÜ¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¤½¤ì¤Ï¿®Íê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¤¡¢¿´·ì¤òÃí¤²¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÀÎ¤ÎÉð¾¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¿®Íê¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»à¤Ì³Ð¸ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò¿Í¿ÍÀ¸¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÌÜÉ¸¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢»ä¤È°ì½ï¤Ë¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤Ï»ä¤â¡Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡¢ÁíÍýÂç¿Ã°ì¿Í¤ÎÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸¢¸Â¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Áー¥à¤Ç»ö¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Í¥½¨¤Ê¿Í¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢Êä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ó¡ÊÆ±¡Ë
¤³¤Î»þ¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô¤Ï´ßÅÄ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢2025Ç¯10·î4Æü¡¢»°ÅÙ¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¹â»Ô¤Ï¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¡¢10·î21Æü¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡¢ÆüËÜ¹ñÁíÍýÂç¿Ã¡¢¤¤¤º¤ì¤â½÷À½é¤Î½¢Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×¡ÖÈà¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË«¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö°ÂÇÜÏ©Àþ¤Î·Ñ¾µ¡×¤ò·Ç¤²¤ë¹â»ÔÁíÍý¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¡¢Áá¤¯¤âºÆ¤Ó°ÂÇÜ»þÂå¤Î¸ÀÏÀ¾õ¶·¤¬Éü³è¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
ÁíÍý½¢Ç¤´Ö¤â¤Ê¤¤10·î28Æü¡¢¹â»Ô¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤òÆüËÜ¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î½é¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤Ë¡¢°ÂÇÜÉ×¿Í¤Î¾¼·Ã¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿°ÂÇÜ¤¬À¸Á°°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡Ê¥Ñ¥¿ー¡Ë¤òÂ£Äè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡Ò¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬²ñ¤¦¤º¤Ã¤È°ÊÁ°¤«¤é¡¢Èà¡Ì°ÂÇÜ»á¡Í¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡Ì¼óÁê¡Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË«¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¼ÁÌä¤äµ¿Ç°¡¢Í×Ë¾¤¬¤¢¤ë»þ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ó¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê2025Ç¯10·î28ÆüÉÕ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÍèÆü»þ¤ÎÆüÄø¤äÊóÆ»¡¢SNS¤Ç¤ÎÏÀÀï¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ÂÇÜ¡¦¥È¥é¥ó¥×»þÂå¤ÎÆüÊÆ´Ø·¸¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
·ÞÉÐ´Û¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¹â»Ô¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤ÇÊÆ·³¥Ø¥ê¡Ö¥Þ¥êー¥ó¡¦¥ï¥ó¡×¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤ÈÆ±¾è¡¢²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Î¶õÊì¡Ö¥¸¥çー¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤È¡¢ÊÆÊ¼¤ÎÁ°¤ÇÎ¾¼Ô¡¦Î¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¹â»Ô¤¬ÊÒ¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ë¤ê¤È²ó¤ê¥È¥é¥ó¥×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÈÊÆÊ¼¤Î´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¹â»Ô¤Î¸ª¤ò¤°¤Ã¤È°ú¤´ó¤»¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¹â»Ô¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½é²ó¤«¤é°ÂÇÜ»þÂå¤ò¾å²ó¤ë´¿ÂÔ¤ò±é½Ð¤·¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢
¤µ¤é¤Ë¹â»Ô¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ò¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÇÜ¤â¿äÁ¦¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¹â»Ô¤â¤³¤ì¤ËÊï¤Ã¤Æ¤«¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¿äÁ¦¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹â»Ô¤ÎÁ°¤Ë¼óÁê¤òÌ³¤á¤¿ÀÐÇËÌÐ¤â¥È¥é¥ó¥×¤È¤Î²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ë30»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³°Ì³¾Ê¤Î¥ì¥¯¤ò¼õ¤±¡¢°ÂÇÜ¤È¤Î¸ò¾ÄµÏ¿¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£°ÂÇÜ¤È¥È¥é¥ó¥×¤Î³°¸ò¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐ¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤¬¼óÁê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤à¤·¤í¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢¡Ö°ÂÇÜ³°¸ò¤¬¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤Î´ð½àÀþ¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢½é²ó¤«¤é°ÂÇÜ»þÂå¤ò¾å²ó¤ë´¿ÂÔ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸÷·Ê¤¬¡¢°ÂÇÜ¡¦¥È¥é¥ó¥×»þÂå¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤¤¤ä¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢²æ¡¹ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î¿´¤òÂç¤¤¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö½÷°ÂÇÜ¡×¹â»Ô¤ÎÂÐ¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¬ÃÇ¤Î¹ÔÊý
¡Ö°ÂÇÜ¤Î°ä»º¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢¹â»Ô³°¸ò¤ÎÀ®¸ù¡×¡ÖÆüÊÆ²«¶â»þÂå¤ÎºÆÍè¤À¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¹â»Ô»Ù»ýÇÉ¤¬¤¤¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ËÕ»¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤Ê¤¼ÊÝ¼éÇÉ¤ÏÅÜ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¼ç¸¢¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÈãÈ½ÇÉ¤ÎÃ²¤¤äÅÜ¤ê¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¹â»Ô¤¬½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÇÜ¡¦¥È¥é¥ó¥×»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥§¥ó¥ÀーÍ×ÁÇ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Î½÷À¼±¼Ô¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¹â¶¶½ã»ÒÊÔ½¸°Ñ°÷¤Ï¥³¥é¥à¤Ë¡Ò¾Ã²»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡¢¥¥ã¥Ô¥Ã¡¢¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¥Ã¤È²»¤¬¤¹¤ë¡£²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÎÙ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤¿¡Ó¡Ò¼óÁê¤¿¤ë¤â¤Î¡¢³°¸ò¤Î¾ì¤Ç¤Ø¤Ä¤é¤¦¤Ê¡£µ£Á³¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¡£¤³¤ì¤é¤Ï¼óÁê¤ÎÀÊÌ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤°ìÈÌÅª¤ÊÍ×Ë¾¤À¡Ó¤È½ñ¤¤¤¿¡Ê2025Ç¯11·î8ÆüÉÕÄ«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸å¤ËÅ±²ó¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¡Ö¡Ø¸½ÃÏºÊ¡Ù¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤Î½÷À¤â¤¤¤¿¡£½÷À½é¤ÎÁíÍýÃÂÀ¸¤Ï¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤òÇË¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¾åÃÒÂç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¤Î»°±º¤Þ¤ê¤Ï¡Ò¾®¤µ¤Ê·ê¤¬³«¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡Ó¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ö±¦·¹²½¤¹¤ëÀ¯ÅÞÀ¯¼£――ÌîÅÞ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤È¤Ï¡×¡¢º£°æµ®»Ò¤È¤ÎÂÐÃÌ¡¢¡ØÀ¤³¦¡Ù2025Ç¯12·î¹æ¡Ë¡£
¤â¤Á¤í¤óÆüÊÆÆ±ÌÁ¡¢ÆüÊÆ´Ø·¸¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÂÐÊÆ¼«Î©¤òË¾¤àÉ®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÕ»¤Ó¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¤òÍ«¤¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡Ê¹â»ÔÈãÈ½ÇÉ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥ê¥Ù¥é¥ë¡¦º¸ÇÉ¤Ë¡Ë¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤Î°Õ¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
ÈéÆù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¹â»Ô¡¦¥È¥é¥ó¥×¤Î´Ø·¸À¤Ë¡ÖÂÐÊÆ¶þ½¾´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
·³»ö¤ä·ûË¡¶å¾ò¤ò¸«¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤·¤Æ¡¢³°¸òÎÏ¤Î¤ß¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¥ê¥Ù¥é¥ë½÷À¼±¼Ô
¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤Î¤ÏÈà¤é¡¦Èà½÷¤é¤¬¡Ö¼«¿È¤Î´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔËþ¤ò¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¼«Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢·³»ö¤ä·ûË¡¶å¾ò¤ò¸«¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤·¤Æ¡¢³°¸òÎÏ¤Î¤ß¤ò»ý¤Á½Ð¤¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢¹â»Ô»Ù»ýÇÉ¤Ï¡Ö¹â»Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢´ØÀ¾¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÉáÄÌ¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¡ÊÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ò¥»ー¥ë¥¹¤¹¤ë¡ËÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¤À¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤ä¤ê¼ê¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢»ö¤Ï°ì¹ñ¤ÎÁíÍý¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤òÁáÂ®¼è¤ê²¼¤²¤¿¹â»Ô¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤ÏÀïÎ¬Åª¤Ë²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê°ÂÇÜÀ¯¸¢´ü¤Ë¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿ÍÊ¸î¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î×»þ¹ñ²ñÃæ¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤òÁÛÄê¤·¤¿Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅúÊÛ¤Ç¤Ï¡¢²¾Äê¤ÎÏÃ¤ò¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¡×ÈäÏª¤·¤ÆÂç¤´¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ·³Íè±ç»þ¤Î½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¹Ô»È¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤¬¡¢²¿¤ÎÀïÎ¬¤â²¼½àÈ÷¤â¤Ê¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤ò¤·¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÁÛÄê¤Ï¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹â»Ô»Ù»ýÇÉ¤ÏÈ¯¸À¤â»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÂÇÜ¤¬¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁíÍýÂàÇ¤¸å¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüÊÆ´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ
³Æ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂèÆó¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢Âè°ì¼¡¤è¤ê¤â³°¸ò¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
·ÐºÑ¤Ç¤¢¤ì°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤¢¤ì¡¢¹ñ±×¤¬¤«¤«¤ëÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¼«¹ñ¤Î´Ø·¸¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Î°ìÂ¸¤Çº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ÂÇÜ¤Î¡Ò¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎ©ÇÉ¤À¡×¤È¸ýÆ¬¤ÇË«¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ê¤é¤Ð¤½¤ì¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ó¡Ê¡Ø°ÂÇÜ¿¸»°²ó¸ÜÏ¿¡Ù¡Ë¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤è¤ê½Å¤¯¶Á¤¯¡£
¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤â¤Æ¤Ê¤¹¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜ³°¸ò¤ÎÀµ²ò¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬――¡£
É®¼Ô¤¬ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢ËÜ¹Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¡£
¡Ò¹ñ²È¤¬ÄÉµá¤¹¤Ù¤²ÁÃÍ¤ÎÌäÂê¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¸½¼Â¼çµÁ¤Ï¸½¼ÂÄÉ½¾¼çµÁ¤Ë´Ù¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥·¥Ë¥·¥º¥à¤ËÂÄ¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¡Ó¡Ê¹âºäÀµô¡¡Ö¸½¼Â¼çµÁ¼Ô¤ÎÊ¿ÏÂÏÀ¡×¡¢¡ØÃæ±û¸øÏÀ¡Ù1963Ç¯1·î¹æ¡Ë
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÇ¤´ü¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2029Ç¯1·î20Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬²¿Ç¯Â³¤¯¤«¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¤¢¤È²¿²ó¤«¡¢ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¼«Â¾¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»Ù»ýÇÉ¡¢ÈãÈ½ÇÉ¤È¤â¤Ë¡Ö½÷°ÂÇÜ¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¹â»Ô¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³°¸ò¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÆüÊÆ´Ø·¸¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
Ê¸¡¿³á¸¶Ëã°á»Ò¡¡¼Ì¿¿¡¿shutterstock
°ÂÇÜ¿¸»° ¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¸òÍ§Ï¿ How to DEAL with Trump (À±³¤¼Ò¿·½ñ 366)
³á¸¶ Ëã°á»Ò
2025/12/17
1375±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
208¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4065420386
°ÂÇÜ¿¸»°¤È¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¡¢¤½¤ÎÈæÎà¤Ê¤Í§¾ð¤Î¼ÂÁü¤ËÇ÷¤ë ÆüËÜ¤Î·ûÀ¯»Ë¾åºÇÄ¹¤Î¼óÁê¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¤È°ÛÎã¤º¤¯¤á¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¡¢Æó¿Í¤Ï¿¼¤¯Ê£»¨¤ÊÍ§¾ð¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿°ÛÎã¤Î½¢Ç¤Á°²ñÃÌ¤«¤é5²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¥´¥ë¥Õ³°¸ò¡¢G7¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Î´¦´¦ëàëà¤¿¤ëµÄÏÀ¡¢¤½¤·¤ÆËÇ°×¸ò¾Ä¤ÎÁÔÀä¤ÊÉñÂæÎ¢――¤½¤Î¸òÍ§¤Ï¸åÀ¤¤Ë²¿¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤«¡£ÆüÊÆ´Ø·¸¤¬ÍÉ¤ì¤ëº£¤³¤½ÃÎ¤ê¤¿¤¤¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¤Î¿¿¿ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×¤Ë¶»¶ß¤ò³«¤«¤»¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¤Î¿Í´ÖÎÏ¤ò¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î¿ô¡¹¤È¤È¤â¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£°ÂÇÜ¿¸»°¤ä¾¼·ÃÉ×¿Í¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ò½Å¤Í¤¿Ãø¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¸ø´©»ñÎÁ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¶î»È¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤¹¡¢¸¢ÎÏ¤Î¸ÉÆÈ¤òÃÎ¤ë¼ÔÆ±»Î¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¸òÍ§Ï¿¡£