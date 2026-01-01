「江川さんは高２のときが一番速かった。球が浮いてましたよ」西本聖が明かす、ライバル江川卓との知られざる対峙の原点

1980年代の巨人を支えた二人のエース、西本聖と江川卓。ドラフト外の叩き上げと、前代未聞の“三度のドラフト1位”。あらゆる面で対極に位置づけられた二人は、いつしか「宿命のライバル」として語られるようになった。だが、その関係は本当に険悪だったのか――書籍『怪物 江川卓伝』の西本聖の証言から、語られてこなかった真実が浮かび上がる。

【画像】西本聖が明かした”怪物・江川卓”との初遭遇の衝撃

「ドラフト外」と「プロ史上初の三度のドラフト1位」

西本聖と江川卓。

この二人を見て、これほどわかりやすくかつ深い関係であるのは他に類を見ないだろう。1980年代の巨人の両エースであるとともに、プロ野球の隆盛に大きく尽力したピッチャーの二人でもある。

ドラフト外とプロ野球史上初の三度のドラフト1位、軟投派と本格派、根性主義と合理主義、すべてにおいて対極の位置付け。強烈な個性と圧倒的な成績を誇る二人は、自他ともに認めるライバル関係だった。

メディアは、ことあるごとに西本と江川を対比させて軋轢があるように面白おかしく報道した。分かりやすいコントラストの違いが険悪ムードを掻き立てやすく、事実であろうとなかろうとメディアは数字至上主義のため捏造していく。

そこには倫理も節度もなく、売れればなんだって発表する節操ない”マスゴミ”が正義ずらして存在していた。

西本と江川は、高校時代に少しだけ交差したことがある。西本は当時のことを鮮明に覚えていた。

「江川さんが一番良かったのは高校2年だと思うんですよね。高校時代、栃木の宇都宮の作新学院までいって練習試合やってます。“ボールが浮く”っていう言葉があるじゃないですか。ブルペンに入ったときにボールが浮いてきたんですよ。これが浮くボールなんだって。

そのときのほうがプロに入ったときより速かった。プロに入るまで何年か空白ありましたから、その間に肩も休んでるので衰えてしまったんじゃないすかね」

愛媛の名門・松山商業2年春にエースの西本は、作新学院がある宇都宮まで遠征している。センバツ甲子園が終わって全国に江川フィーバーが沸き起こっている最中だ。

松山商業の一色俊作監督は、全国制覇するためには絶対に作新の江川を倒さなければならないと考え、敵情視察も含んで練習試合を申し込む。全国から招待試合や練習試合が殺到するなか松山商業のネームバリューも手伝い、何とか作新との試合を組むことができた。

71年から73年の作新時代の江川を中心に高校野球界が回っており、同世代のプロ野球選手はなんらかな影響を受けている者が多い。高校生の時から存在自体に意思を持った怪物・江川に太刀打ちできるのは同世代では誰もいなかった。

それだけに、そびえ立つ大きな壁と感じ、ただ見上げるだけ。だから“怪物”なのだ。後に、巨人の両エースとしてしのぎを削る二人の初対面は、西本の一方的な驚きだけで終わり、何の摩擦もなかった。

「最初は定岡がターゲットだったんですけど」

西本は明治進学を打ち出していたにもかかわらず、巨人の武宮敏明スカウト部長がわざわざ出向いて熱心に口説き落とし、75年ドラフト外で入団する。

「最初、巨人がドラフトにかけるって言われたんですよ。それで楽しみに待ってたんだけど、ドラフト会議で指名がなかった。

そのときにああ裏切られたな、騙されたな、大人ってこういう世界なんだって思い、『俺はもう行かない！』って家族の前で言ったんだけど、兄貴たちがいろいろと考えてくれて『お前今行かないとチャンスないぞ。行きたいと思っても行けない世界なんだから冷静によく考えろよ』って言ってくれ冷静になれました。



我々の時代の寮長だった武宮さんが スカウト部長でうちまで来て『指名できなかったけど、巨人軍はどうしても必要としている』ということを言われたので『わかりました』と承諾し契約しました。

契約金は凄く安かったけど、やっぱりジャイアンツでちゃんとやりたかったですからね。入団発表の時に初めて長嶋さんとお会いし、かっこいいなと思いましたね」

近年はドラフト下位や育成の台頭が目覚ましいため、昔に比べて幾分チャンスを与えられる機会が増えたようだが、西本が入った時代は、あからさまな格差があった。

現に、長嶋監督元年のドラ1の鹿児島実業の定岡正二は、甲子園で東海大相模との延長十五回の死闘で一躍ヒーローとなり、抜群の人気を博したこともあってか入団後ベロビーチへの春季キャンプに抜擢された。

そんなドラ1の定岡を尻目にドラフト外の西本はコツコツと血の滲むような鍛錬を経て三年目に8勝を挙げて一軍に定着。

「ドラフト1位の定岡とは同じ年だったし、彼は甲子園のスターじゃないですか。だからそういう意味では負けたくないっていうのありましたよね。

だから最初は定岡がターゲットだったんですけど、思ったより早く定岡を抜けたので。でも江川さん来たからね。次はもうエースの江川さんにいかに追いつくか追いこすかですからね」

ドラフト同期の中で西本がダントツの出世頭であり、入団三年目の時点では定岡は一勝もできないどころ一軍にも定着できない有様であっけなく抜いてしまった。

五年目にようやくローテーションに入るかどうかの矢先に怪物・江川卓が入ってきた。西本の心中は穏やかでない。江川とのトレードで小林繁の抜けた枠に誰が入るのか。順当なら江川という声が高まり、まだプロでは未知数の江川に首脳陣はローテーションの枠を与える算段でいる。

「怪物と言われたナンバーワンピッチャーが満を持して入ってきました。年齢的に向こうが一個上。江川さんが入ってくることは、投手陣の一軍枠が一つ減る意味を示すわけですよ。だから正直、もう嫌だなって思いましたね」

「空白の一日」の代償

スーパーエリート江川卓の入団に対し、スーパー叩き上げの西本は心にどんよりとした重いものを感じていた。

二軍で泥と汗にまみれて熾烈な競争の末にようやく一軍に上がり、そこでも敗戦処理から数少ない登板でアピールして、ようやくローテーションに入れるかどうかの位置までこぎつけた。

それが、江川卓が入ってきてあっさりと一軍ローテーションの一枠をかっさらう。当然、心から祝福などできるはずがない。

江川自身も「当然、ローテションに入ると思っていた」と、実力的にも自分がローテーションの一角を担うことに何の疑問も持たなかった。むしろ江川にとってはローテーション云々よりもまずは上手く巨人軍に馴染めるかどうかが悩みの種だった。

入団したからハイおしまいというわけにはいかず、人間である以上、感情のシコリは残る。やはり世間を大騒ぎさせた「空白の一日」問題の末に巨人軍に入った代償は大きく、歓迎ムードを装うこともなくチームメイトは腫れ物に触るように扱った。

「こういうことを言っていいのかわかんないけど、王さんなんかもね、やっぱりちょっと敬遠というか……、真面目な方ですので。ましてや一緒にいた小林さんがいなくなりましたからね。

選手だけじゃなくて世間的にもいろんなところで騒ぎましたよね。そういう意味では、江川さんが自分で決めたことじゃないのでかわいそうでしたけど」

組織論に毒された周りの大人が勝手に動き進めたことで江川には非がない。それなのに江川ひとりが矢面に立って日本中からの罵詈雑言を受け止めている姿を見て、西本は気の毒にしか思えなかった。

周りの狡猾な大人たちが裏で率先して仕組んだくせに、江川ひとりに責任を被せる。西本は、スケールこそまったく違うにせよ、自分のドラフト時のことを思い出した。社会に出る前に“大人はずるい”と感じた瞬間だ。

どんな理由であれ、相手を裏切って落胆させてはいけない。ましてやプロ野球選手は子どもたちに夢を与える商売だ。

高校時代には驚愕させられ、巨人に入ってくることでいろんな意味で考えさせられる江川卓という男は一体何者なのか。まさか、終生のライバルとして何十年も語り継がれるとは、このときはまだ夢にも思わなかった。

文／松永多佳倫 写真／shutterstock

怪物 江川卓伝

松永 多佳倫

2025/11/26

2420 円（税込）

448ページ

ISBN： 978-4087902181

令和に蘇る怪物・江川卓の真実――。 各時代の対戦相手、ライバル、チームメイトなど100人以上の関係者の証言をもとに、時代に翻弄された天才投手の光と影に彩られた軌跡をたどる評伝。 高校時代から「怪物」と称され、法政大での活躍、そして世紀のドラフト騒動「空白の一日」を経て巨人入り。つねに話題の中心にいて、短くも濃密なキャリアを送った江川卓。その圧倒的なピッチングは、彼自身だけでなく、共に戦った仲間、対峙したライバルたちの人生をも揺さぶった。昭和から令和へと受け継がれる“江川神話”の実像に迫る!