俳優の富田健太郎（30）が1日、自身のインスタグラムを更新し、俳優の北村一輝が所属する芸能事務所PANDAに所属することを報告した。

「いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し、「このたび令和8年1月1日より、株式会社PANDAに所属することとなりました」と報告。

「30歳という節目に素敵なご縁に恵まれ、新たな環境で表現と向き合えることを大変嬉しく思っております」とし、「今後も作品と役に真摯に向き合い、俳優として歩んでまいります。今後とも応援のほどよろしくお願いいたします」と結んだ。

富田は2011年にモデルとしてデビューし、13年にフジテレビのドラマ「タガーリン」でテレビドラマ初出演。翌年に「花子とアン」でNNK朝ドラ初出演を果たした。15年舞台「十五少年漂流記」で初主演。17年に「サバイバルファミリー」で映画に初出演した。

24年3月に公開された映画「i ai（アイアイ）」では、"全感覚オーディション"と銘打たれたオーディションで約3500人の中から主演に選ばれ、永山瑛太、小泉今日子らと共演した。

また同年10月31日付で所属していた前所属事務所（アミューズ）を対処していた。