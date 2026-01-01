『けものフレンズ』フェネック役の声優・本宮佳奈、元日に結婚を発表 「お相手は一般の方」魅力を紹介
声優の本宮佳奈が1月1日、自身のXを更新し、結婚を発表した。
同日付の書面を投稿し、「私事ではございますが、この度、本宮佳奈は結婚いたしました」と報告。
「お相手は一般の方で、どんな時でも素の自分でいさせてくれる素敵な方です」と紹介し、「これからは夫婦で支え合い、お互いを尊重しながら歩んでいきたいと思っております」と伝えた。
「まだまだ未熟者ですが、みなさまへの感謝の気持ちを忘れず、人として、声優として、一つ一つ誠心誠意向き合い、大きく成長できるよう精進してまいります。温かく見守っていただけますと幸いです。これからもよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
本宮は、『けものフレンズ』シリーズのフェネック役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の紫藤美咲役、『温泉むすめ』の有馬輪花役や、洋画吹き替えなど、多数の作品に出演している。
