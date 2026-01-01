疲れも癒される◎「かぼちゃ」のほっこりおやつ

冬に積極的に食べたいかぼちゃ

かぼちゃは体を温め、血行改善、胃腸の働きも整える食材であるため、寒い季節に積極的に食べたい食材です。冷え性の人や、冷えるとお腹の調子を崩しやすい人にもおすすめです。栄養価も高く、ほっこりした甘さはおやつにもぴったり。シンプルな材料で、簡単につくれるおやつレシピをご紹介します。

素朴な甘さを生かしたレシピ

片栗粉を使って簡単にできるかぼちゃもちは中からチーズがとろ〜り。かぼちゃクラッカーは砂糖不使用でカリカリ食感がやみつきになりそう。味噌味のかぼちゃあんを包んだお焼きや、冷凍シートを使ったパンプキンパイは簡単にできます。

かぼちゃもち

かぼちゃクラッカー

かぼちゃのお焼き

冷凍パイシートでパンプキンパイ







おやつにもかぼちゃを使って、寒い季節の体調管理にお役立てください。ほっこりした甘さに疲れも癒やされるはず。ぜひ家族みんなで食べて寒い冬を乗り切ってくださいね。

執筆：道川佳苗

漢方薬・生薬認定薬剤師。調理師。



大学卒業後、薬局にて従事し服薬指導をする中、病気の予防、健康維持には食育が大切であると感じ、調理技術、栄養学を学ぶため服部栄養専門学校に入学し卒業する。現在は漢方クリニックの門前薬局で働き、漢方医学の考え方、生薬の効能について学びを深めている。