◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦（2026年1月1日 東大阪市・花園ラグビー場）

第105回全国高校ラグビー大会は、きょう1日に3回戦8試合が行われる。

ノーシードながら2回戦でシード校の佐賀工を撃破した東海大大阪仰星（大阪第1）は、抽選の末に3回戦に進んだ大分東明と対戦。初出場ながら3回戦に進んだ慶応志木（埼玉第2）は、過去7度の優勝を誇る東福岡（福岡第1）と対戦する。7大会ぶり2度目の全国制覇を狙う大阪桐蔭（大阪第3）は、怪物No・8ロケティ・ブルースネオル（3年）擁する目黒学院（東京第1）と戦う。

史上6校目の3連覇を目指す桐蔭学園（神奈川第1）は尾道（広島）と対戦。悲願の初優勝を狙う国学院栃木は、関西学院（兵庫）と戦う。

準々決勝の組み合わせは、3回戦後の再抽選によって決まる。

▽3回戦組み合わせ

【第1グラウンド】

（1）東海大大阪仰星―大分東明

（2）東福岡―慶応志木

（3）京都成章―高鍋

（4）大阪桐蔭―目黒学院

【第3グラウンド】

（1）尾道―桐蔭学園

（2）筑紫―東海大相模

（3）長崎北陽台―御所実

（4）関西学院―国学院栃木