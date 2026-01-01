米倉涼子、元日にアップ写真＆英語メッセージ 昨夏以来のインスタ更新で「Hope」つづる
俳優の米倉涼子（50）が1月1日、自身のインスタグラムを久々に更新した。
【写真】米倉涼子、元日にアップ写真＆英語メッセージ
米倉がインスタグラムを投稿するのは、2025年8月19日以来で、約4ヶ月半ぶり。カメラを見つめるモノクロのアップショットとともに、英語で「Hope this year brings you lots of beautiful memories.」とメッセージをつづった。
日本語訳では「今年はあなたに美しい思い出がたくさんあることを願っています」の意味が込められた。
米倉は昨年12月26日、自身の公式サイトを通じ、声明を発信。「一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」とした上で、捜査に全面協力してきたと説明。「今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております」と認識を示した。
また「私の心身には問題はありません。今一度初心に立ち返り、一つひとつ真摯に取り組んで参りたいと存じます。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけていた。
【写真】米倉涼子、元日にアップ写真＆英語メッセージ
米倉がインスタグラムを投稿するのは、2025年8月19日以来で、約4ヶ月半ぶり。カメラを見つめるモノクロのアップショットとともに、英語で「Hope this year brings you lots of beautiful memories.」とメッセージをつづった。
日本語訳では「今年はあなたに美しい思い出がたくさんあることを願っています」の意味が込められた。
また「私の心身には問題はありません。今一度初心に立ち返り、一つひとつ真摯に取り組んで参りたいと存じます。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけていた。