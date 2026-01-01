金沢、38歳FWパトリックとの契約更新を発表「来シーズン目標を掴みましょう」
ツエーゲン金沢は1月1日、FWパトリックが来季も同クラブでプレーすることが決定したと発表した。
現在38歳のパトリックは、母国ブラジルの複数クラブを渡り歩いた後、2013年に来日し、川崎フロンターレに加入した。その後はヴァンフォーレ甲府、ガンバ大阪、サンフレッチェ広島、京都サンガF.C.、名古屋グランパスなどでのプレーを経て、2025年から金沢でプレーしている。
2025シーズンは2025明治安田J3リーグで33試合に出場し、11ゴールを記録していたなか、今年も金沢でプレーを続けることが決定した。契約を更新したパトリックは同クラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。
「来シーズンもツエーゲン金沢でプレーすることになりました。昨シーズンは惜しい結果で終わったので、来シーズンこそ目標を達成できるよう頑張ります。ファン、サポーターと共に喜び合えるように頑張って戦います。皆さんの力が必要ですので共に来シーズン目標を掴みましょう」
