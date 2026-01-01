Official髭男dism、BE:FIRST、西野カナ、IOが新しい一歩を踏み出す人々を応援！Apple Music限定プレイリスト公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Official髭男dism、BE:FIRST、西野カナ、IOによるApple Music限定プレイリスト企画『New Year Starters 2026』が公開された。

■新年の恒例企画

1年の幕開けの恒例となっているApple Musicオリジナルの本企画。2026年は、確かな実力でJ-POPの頂点へと駆け上がった国民的バンドのOfficial髭男dism、歌と踊りですべてを魅了する圧巻のエンタテイナー集団のBE:FIRST、揺るぎない恋愛ソングの女王の西野カナ、そしてKANDYTOWNを経て若者のカリスマとして君臨するラッパーIOの選曲によるプレイリストコレクション『New Year Starters 2026』がApple Music限定で公開となった。

■Official髭男dism

「僕らにとってもリスナーの皆さんにとってもハッピーな一年の幕開けになるような楽曲をセレクトしました」

Official髭男dismは、あらたな年を祝う『New Year Starters 2026』に込めた思いをApple Musicに語る。このプレイリストでは、自身の楽曲に加え、メンバー4人がそれぞれ3曲ずつお気に入りの楽曲をセレクト。セレクターは、藤原聡（Vo、Key）、小笹大輔（Gu）、楢崎誠（「崎」は、たつさきが正式表記/Ba、Sax）、松浦匡希（Dr）の順で並び、個性豊かな選曲がリレーのように続いていく。ジャンルも年代も幅広いラインナップからは、このバンドが持つ音楽的バックボーンの奥行きが感じられる。

■BE:FIRST

「誰がいつ聴いても、新年のスタートをテンション高く迎えることができるプレイリストになっています」と、BE:FIRSTのSOTAはApple Musicに語る。

2025年は初の海外ツアーを成功させるなど、大きな飛躍を遂げたBE:FIRST。デビュー5年目もさらなる活躍が期待される彼らが手掛けたこのプレイリストでは、全員で選曲した自身の楽曲に加え、メンバー6人がそれぞれ3曲ずつお気に入りの楽曲をセレクト。セレクターは、SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、LEOの順で並ぶ。

■西野カナ

「私もこのプレイリストを聴いて、今年はさらに体力をつけてツアーを頑張りたいと思います！」と、2026年の抱負を語る西野カナ。ストーリー性のあるプレイリストをApple Musicに届けてくれた。

「新年は『今年こそ運動するぞ』『英語を頑張るぞ』『元彼に連絡しないぞ』みたいに、たくさんの決意を立てる季節だと思います。でも、日がたつとつい忘れちゃったり、気持ちが揺らいだりもする。そんな時に、またここに戻ってきて気合を入れ直したり、新しい自分のスタートラインに立つきっかけにしてもらえたらうれしいです」

■IO

2026年の抱負は「丁寧」だと、あらたなスタートを切ったラッパーIOはApple Musicに語る。

2025年に自身のレーベルVERETTA SOUNDSを設立。レーベル第1弾アルバム『JUST ALBUM』では、クールな美学に根ざしたメロウなビートを紡いだが、その感覚は、新しい年の幕開けを祝うこのプレイリストにも息づいている。