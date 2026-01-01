

「国策は株高！新春早々に解散・総選挙！」



●2026年丙午相場を展望する



2026年相場はどんな展開になるのだろうか。十干十二支の縁起考では丙午（ひのえうま）、九星気学では一白水星となる。めぐり合わせはともに良くない。午は「辰巳天井、午尻下がり」と形容されるように、パフォーマンスは悪い。投資家の皆さんには1988～1989年の急騰、1990年のバブル崩壊が強烈な印象として残っている、と思う。



一白水星は水、冬、困難、苦労などに通じる。積み上げてきたものが一瞬にして壊れ、頭が真白になる。1990年、2008年（リーマン・ショック）がそうだった。まあ、こんなものはアノマリー、ジンクスの類いである。気にする方がおかしい。ただ、機関投資家、資産家には風水、水星の逆行などと同様、気学に沿って行動する人達がいる。



もちろん、当局がバブル潰しに狂奔した1989年と現在とでは状況がまったく違う。国策は株高、個人金融資産の株式市場への誘導である。税制面ではマル優（少額貯蓄非課税制度）が廃止され、NISA（少額投資非課税制度）に切り替わった。100年来の大転換だ。この潮流の変化が株式市場の活況を支援する。



東証改革を受け、企業経営者の意識は激変した。 親子上場数はピーク時の417社（2006年度末）→168社（2025年9月末）と大幅に減少、2025年の上場廃止企業は125社と、IPO（新規公開）の66社を大幅に上回る。さらに、増配が相次ぎ、自社株買いが激増している。いまや、上場会社数、上場株式数が減る時代である。これは株式の価値の向上と言えないか。



●新春相場のテーマ＆活躍期待株を探る！



日経平均株価は、波乱はあろうが早い段階に6万円の大台に乗せるだろう。持ち株の多い人は株価の下げに逆行するＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 <1357> [東証Ｅ]をヘッジ的に買っておけばよい。株価は5700円絡み（売買単位1株）。まあ、多少の気休めにはなろう。



物色（テーマ）面ではまず、フィジカルAI（人工知能とロボティクスの融合）は外せない。ファナック <6954> [東証Ｐ]、安川電機 <6506> [東証Ｐ]が本命だろう。防衛セクターでは日本製鋼所 <5631> [東証Ｐ]、ＮＥＣ <6701> [東証Ｐ]、理経 <8226> [東証Ｓ]などに注目できる。



レアアースは半導体、防衛産業に不可欠の戦略資源だ。1月には海洋研究開発機構（JAMSTEC）が南鳥島沖の海底6000メートルにおいて、試験採掘を行う。関連企業は三井海洋開発 <6269> [東証Ｐ]、三井Ｅ＆Ｓ <7003> [東証Ｐ]など。このほか、レアアース関連では双日 <2768> [東証Ｐ]、アルコニックス <3036> [東証Ｐ]などがある。



造船セクターではシップファイナンス（新造船向け融資）に注力中のいよぎんホールディングス <5830> [東証Ｐ]、ちゅうぎんフィナンシャルグループ <5832> [東証Ｐ]などに妙味があろう。



高市政権は国土強靱化に前向きだ。この分野は銘柄が多いが、筆者は親子上場の解消が見込めそうなジオスター <5282> [東証Ｓ]が面白い、と考えている。宇宙関連ではＩＨＩ <7013> [東証Ｐ]が狙い目だろう。衛星コンステレーションの構築を進め、そのデータを安全保障分野に提供する。



量子コンピューターはAI、暗号化など幅広い分野での活用が可能だ。富士通 <6702> [東証Ｐ]は昨年4月に世界最大級の256量子ビットの超伝導量子コンピューターを開発した。今年12月には1024量子ビットの量子コンピューターを開発予定という。小物ではセック <3741> [東証Ｐ]、ＣＩＪ <4826> [東証Ｐ]などに妙味があろう。



金融・政治面では日銀は2026年も利上げを続けるだろう。政策金利は0.75％→1.5～2.0％を目指している。為替は利上げにもかかわらず円安傾向だが、当局は為替介入の準備を整えている。いつ介入してもおかしくない。支持率75％の高市政権は早期の解散・総選挙を計画している。1月中の解散・総選挙もあり得よう。



◆杉村氏のお薦め「2026年ポートフォリオ10銘柄」



○ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 <1357> [東証Ｅ]

急落相場に対するヘッジ用の商品。



○ＡＩストーム <3719> [東証Ｓ]

外国資本の傘下、筋が強力介入。



○ＧＭＯインターネット <4784> [東証Ｐ]

株価は乱高下、再編の思惑。



○ｎｏｔｅ <5243> [東証Ｇ]

アルファベット と提携。



○ロココ <5868> [東証Ｓ]

サービスナウ の最上級パートナー。



○ドウシシャ <7483> [東証Ｐ]

小売業（卸売り）の勝ち組。



○ＴＯＰＰＡＮホールディングス <7911> [東証Ｐ]

大手証券が強気。



○アニコム ホールディングス <8715> [東証Ｐ]

巨大ファンド、アクティビストが狙う。



○青山財産ネットワークス <8929> [東証Ｓ]

最高益を更新、増配を継続。



○東京電力ホールディングス <9501> [東証Ｐ]

50％出資のＪＥＲＡの含み（時価総額）は2兆円規模。



2025年12月25日 記





