¡Ú¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Û¿¹²¼µ±¡Ö37´ü¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢»þÂå¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¡¡à£´¶¯á¤Ë²¼Ñî¾åÀë¸À
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤Î¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÏÀÄ»³¼þÊ¿¡¢ÎëÌÚ·½°ìÏº¤Ë£Ó£Ç½éÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿º´Æ£Îå¡¢Ç¯´ÖºÇÂ¿¾¡ÍøµÏ¿¹¹¿·¤Î¹õÀîµþ²ð¤È¡Ö£´¶¯¡×»þÂå¤ËÆÍÆþ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë²¥¤ê¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤ë¡È¿·À¤Âå¡É¤ÎÂ¸ºß¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿¹²¼µ±¡Ê£²£¶¡áÉÍ¾¾¡Ë¤ÏÀõÁÒ¼ùÎÉ¡¢Ê¡²¬Âë¤é¤È¤È¤â¤Ë£³£·´ü¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Çä¤ê¤Î¥Û¡¼¥×¡££²£´Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó£²Ç¯¡¢£²µé¼Ö¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÂ´¶È¤·¡¢£²£¶Ç¯¤«¤é¤Ï¤¤¤è¤¤¤è£±µé¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤È¤Ê¤ë¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡ÈÂÇÅÝ£´¶¯¡É¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯£±·î£²£³Æü¤ÎÉÍ¾¾£Ç¶¡¦¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×£²ÆüÌÜ¡¢¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à£³¡¦£³£µ£µÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£²£²Æü¤Î»Ë¾åºÇÃ»£Ö¤È²Ú¡¹¤·¤¤µÏ¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Æ±´ü¡¦ÀõÁÒ¼ùÎÉ¤Ç¤µ¤¨¡Ö¿¹²¼¤ÏÂ®¤¤¡×¤È°ìÌÜÃÖ¤¯¡£¡Ö¤³¤Î»þ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Æ¨¤²Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î½Ð¤·Êý¤Ï¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥³¡¼¥¹¤òÁö¤ì¤ì¤Ð¡¢½Ð¤»¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¡£¡Ö¸å¤í¤«¤éÁö¤ì¤Ð£±µé¼Ö¤Ë¼ÙËâ¤µ¤ì¤ë¡£¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½Ð¤·¤Æ¤â£±£°£°¡ó¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤ÏÁö¤ì¤Ê¤¤¡£Áê¼ê´Ø·¸¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡££²µé¼Ö£²Ç¯ÌÜ¤Ï¥Ï¥ó¥Ç°ÌÃÖ¤â²¼¤¬¤ê¶ì¤·¤ó¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç£±£±·î¡¢»³ÍÛ¤Ç£³Ï¢¾¡¤Î´°Á´£Ö¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤Ë¥Ï¥ó¥Ç°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ£²Ç¯ÌÜ¤â¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»³ÍÛ¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½Å¥Ï¥ó¥Ç¤Î£²£°¥á¡¼¥È¥ëÁ°¤Î°ÌÃÖ¤Ç¡¢Á°¸å¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ëÃæ¤ÇÈ´¤¤¤Æ¾¡¤Æ¤¿¡£¤·¤«¤âÎÉÁöÏ©¡££±Ç¯ÌÜ¤Î£²²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ï±«¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÆ¨¤²Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡££²Ç¯ÌÜ¤Ï¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë°Õ¼±¤ä¹Í¤¨Êý¡¢»Å¾å¤²Êý¤ÏÅØÎÏ¤·¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤··ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¡£ºÇ½ªÅª¤Ë£±£°¥á¡¼¥È¥ëÁ°¤Þ¤Ç¥Ï¥ó¥Ç¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë£±Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¶Ç¯¤Ï¤¤¤è¤¤¤è£±µé¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¥ì¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£Îý½¬¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£²µé¼Ö¤È¤Î¥Ñ¥ï¡¼º¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈè¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢£²µé¼Ö¤Î³«¤±¤Æ²ó¤ë¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ®¤¤¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£²µé¼Ö¤Ë¤Ï¾è¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÎëÌÚ¡Ë·½°ìÏº¤µ¤ó¤â¾è¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡ÂçÃÀ¤ÊÌîË¾¤â¤¢¤ë¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¹õÀî¡Êµþ²ð¡Ë¤µ¤ó¡¢º´Æ£Îå¤µ¤ó¤È¤«Â®¤¤¡£¤½¤³¤ËÀÄ»³¡Ê¼þÊ¿¡Ë¤µ¤ó¡¢·½°ìÏº¤µ¤ó¡¢¹ÓÈø¡ÊÁï¡Ë¤µ¤ó¡¢ÍµÈ¡ÊÃ¤Ìé¡Ë¤µ¤ó¡¢±Ê°æ¡ÊÂç²ð¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÝ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡££³£·´ü¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢»þÂå¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»þÂå¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£ÀõÁÒ¡¢£²µé¼Ö¤Ç£Ó£ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ê¡²¬Âë¡¢£³£·´ü¿·¿Í²¦·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤¿Â¼ÅÄ¸÷´õ¤éÆ±´ü¤Ç¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¿·»þÂå¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¡ÈÀëÀÀ¡É¤Ï¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·Àº¿Ê¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÉ½¤ì¤À¡£
¡¡£±µé¼Ö¤âËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ£±·î£±Æü³«Ëë¤ÎÉÍ¾¾³«ºÅ¤ËÎ×¤à¡£¡Ö¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤¤¡£Íß¤ò¸À¤¨¤ÐÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£¸å¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤µ¤Ð¤¤¤Æ¼«Í³¼«ºß¤ËÁö¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á£Ó¤â½ÅÍ×¤À¤«¤é¡¢Ëá¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÇ¯Ëö¤Î¥Ù¥¹¥È£±£¶Æþ¤ê¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¡ÖµÈÎÓ¡ÊÄ¾ÅÔ¡Ë¤µ¤ó¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥°¥ì¡¼¥ÉÀï¤Ë½Ð¤ÆÍ¥¾¡Àï¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Ç¤¹¤Í¡×¡££²µé¼Ö¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿£²Ç¯´Ö¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÈôÌö¤Î£±Ç¯¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ù¤â¤ê¤·¤¿¡¦¤Ò¤«¤ë¡¡£±£¹£¹£¹Ç¯£··î£±£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£ÉÍ¾¾½êÂ°¤Î£³£·´ü¡££²£°£²£´Ç¯£±·î£¹ÆüÁª¼êÅÐÏ¿¡£Æ±Ç¯£±·î£±£µÆü¤ËÉÍ¾¾¤Ç½é½ÐÁö¡¢½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£´ÀáÌÜ¤Î£³·îÉÍ¾¾¤Ç½éÍ¥¾¡¡£Æ±·î¤Ë£²²óÌÜ¤Î£Ö¡££¸·î°ËÀªºê¡¦Âè£²£¸²ó¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç£Ó£Ç½é½Ð¾ì¡¢£´ÆüÌÜ¤Ë£Ó£Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ»»£³£Ö¡£Æ±´ü¤ÏÀõÁÒ¼ùÎÉ¡¢ËÌ»ÔÍ£¡¢ÅÄÃæ¿òÂÀ¡¢Ã°²¼¹·µª¡¢Ê¡²¬Âë¡¢Â¼ÅÄ¸÷´õ¤é¡£¿ÈÄ¹£±£¶£¹¥»¥ó¥Á¡¢·ì±Õ·¿¡á£Á£Â¡£