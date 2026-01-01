【ハニーズのグレージュ】がいい仕事する！ 40・50代に似合う「オンオフ兼用トップス」

落ち着いた色味で肌にすっとなじむ“グレージュ”は、40・50代の女性におすすめのカラー。大人世代に似合うアイテムなら、【ハニーズ】の一部店舗でも買える新ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】をチェックしてみて。今回ピックアップした「グレージュトップス」は、程よく肩の力が抜けた軽やかさと上品さが魅力です。オンオフを問わず活躍する優秀アイテムは、忙しい毎日のなかで「迷ったらこれ！ 」と選びたくなるかも。

オンオフ使えるシンプルカットソー

【GLACIER lusso】「シアバター加工ハイネック」 \2,280（税込）

ホワイトよりも優しく肌馴染みが良いグレージュトップスは、大人女性におすすめのアイテム。こちらのシンプルなハイネックトップスは「保湿性のある『シアバター加工』でしっとり滑らかな肌触り」（公式サイトより）が嬉しいポイント。細かなリブが縦ラインをさりげなく演出して、上半身をすっきり見せてくれそう。ジャケットやセーターなど、冬のレイヤードコーデでオンオフ問わずに活躍する予感！

軽やかな色味で大人の抜け感を

【GLACIER lusso】「フロントジップトップス」 \2,980（税込）

フロントのハーフジップがきれいめなアクセントのグレージュトップス。シンプルながらも程よくモード感が漂う1枚は、大人女性のシンプルコーデをさりげなく格上げできそう。スウェット素材とゆとりのあるシルエットで、カジュアルなデイリーコーデにもマッチ。アクセサリーなしでも映えるトップスは、今季ヘビロテ必至かも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

Writer：licca.M