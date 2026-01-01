保護子猫の兄妹を初めてシャンプーしてみると、普段のパワフルさが鳴りをひそめて…？思わず頬が緩んでしまうような子猫たちの姿が、可愛すぎると注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1.3万回再生を突破し、「何回見てもかわいいです」「キレイになって良かったね」といったコメントが寄せられました。

【動画：体が汚れていた保護子猫→『初めてのシャンプー』をしてみると……可愛すぎる光景】

元気いっぱいな子猫の4兄妹

YouTubeチャンネル『【子猫のミルボラ】ねこであ★nekodea』に投稿されたのは、保護子猫たちをシャンプーした時の様子。

今回の動画は前半戦、4兄妹のうちの「ぷりっ」ちゃんと「こげっ」ちゃんのシャンプーシーンが収められていました。

朝から元気いっぱいに声を上げていたという4兄妹はこの日、体の汚れを落とすために初めてのシャンプーに挑戦することに。

シャンプーを担当するのはママさんだそうで、トップバッターはぷりっちゃんです。

『無』になるぷりっちゃん

まずはシャワーで体を濡らし、たっぷりと泡が入った洗面器の中へ。仰向けになったぷりっちゃんを支えながら優しく洗っていると、普段のパワフルな姿はどこへやら。初めての体験に緊張していることもあるのでしょうが、驚くほど大人しかったといいます。

まさしく無になってされるがまま、キョトンとした表情がなんとも可愛らしいぷりっちゃん。最後まで、気持ち良さそうにママさんに身を委ねていたのだとか。そして、ドライヤー担当のパパさんに乾かしてもらい、次はこげっちゃんです。

されるがままのこげっちゃん

はじめこそ不安そうに鳴いていたこげっちゃんでしたが、同じく無になって、大人しく洗わせてくれたそう。ぷりっちゃんよりも汚れていたようで洗面器の泡も茶色くなり、毛の密度の濃さにも驚いたといいます。

乾かす時も「何されてるの？」と、可愛いキョトン顔を見せていたというこげっちゃん。気持ち良さもあってかやはりされるがままの姿に、見ていてとても癒されます。初めてのシャンプーもドライヤーも、お利口さんに済ませることができたふたりなのでした。

ぷりっちゃんとこげっちゃんの初シャンプーの様子を見届けた視聴者さんからは「凄く手際いいですね、子猫ちゃん気持ち良さそうだわ」「あら大人しい♡キレイキレイ良かった」「お風呂動画はやっぱり最高♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子猫のミルボラ】ねこであ★nekodea』では、ミルクボランティアとして活動されているご夫婦のもとで過ごす保護子猫たちの様子が投稿されています。4兄妹の保護当初の姿なども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子猫のミルボラ】ねこであ★nekodea」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。