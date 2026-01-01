グラビアアイドル・麻倉瑞季(23)が2025年12月20日、自身のインスタグラムを更新し、同月22日に発売された「週プレPREMIUM 2025下半期グラビア傑作選」に掲載されていることを報告した。



【写真】細ウエスト＋ぴたっとニットの破壊力！

胸元がV字に大きく開いた、透け感のあるボディスーツでベッドに横たわる画像を掲載。「週刊プレイボーイさんの『2025下半期グラビア傑作選』に掲載されています 傑作選に選んでいただけたこと、本当に嬉しいです!」と喜んだ。「DVDも付録でついてくるので是非ゲットしてくださいね」とアピールも忘れなかった。



同誌は「週刊プレイボーイ」で2025年下半期に掲載されたグラビアから、読者の反響の大きかった22人21本を厳選して再録したもの。ドラマ化もされた人気コミック「女優めし」の、うえののの氏が表紙を描き下ろしている。



麻倉のほかにも、豊島心桜、高田里穂、本郷柚巴、矢野ななか、原幹恵、一ノ瀬瑠菜、福井梨莉華、斎藤恭代、溝端葵、宮部のぞみ、志田音々、松本麗世、エリマリ姉妹、髙野真央、蓬莱舞、井口裕香、花咲楓香、白濱美兎、天羽希純も登場している。



（よろず～ニュース編集部）