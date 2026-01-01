今日1日(木・元日)の関東は晴れるが、北風が冷たい。初詣など年始のお出かけは寒さ対策を。明日2日(金)は、強い寒気が流れ込むため、夕方以降は内陸部を中心に雪。都心で雪の降る可能性も。日中は真冬並みの寒さ。雪と寒さへの備えを万全に。

今日1日(木・元日)はカラッと晴天 北風が冷たい

今日1日(木・元日)の関東は、晴れ間が広がり、初詣など年始のお出かけにもよさそうです。空気の乾燥が続きますので、火の元に十分ご注意ください。群馬県北部の山沿いでは、雪の降る所もあるでしょう。峠道の運転は、路面の凍結などご注意ください。





最高気温は、昨日(31日)より低く、9℃〜10℃くらいでしょう。日差しがでても、北よりの風が冷たく感じられそうです。マフラーや手袋などで、寒さ対策を万全にしてお出かけください。

明日2日(金) 夕方から都心など平野部でも雪か

明日2日(金)は、関東付近に平地でも雪が降る目安となるような強い寒気が流れ込む見込みです。このため、朝から雲が広がりやすく、群馬県や栃木県の山沿い、秩父地方や奥多摩方面など内陸部では、お昼頃から雪の降る所があるでしょう。夕方以降は、平野部にも雪の範囲が広がり、東京都心でも雪の降る可能性があります。平野部では大雪になることはない見込みですが、積雪にはならなくても、夜は0℃前後まで気温が下がりますので、路面の凍結に十分ご注意ください。



最高気温は、5℃前後にとどまり、真冬並みの寒さになりそうです。東京都心や横浜市、千葉市は7℃、さいたま市は5℃、宇都宮市は4℃の予想です。室内でもひざ掛けなどで足元を暖かくしてお過ごしください。