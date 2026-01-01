【増田俊也 口述クロニクル】#72

【「時代に挑んだ男」加納典明】（1）56年前、草間彌生と芸術的なクロスをした「FUCK」

作家・増田俊也氏による連載。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。

◇ ◇ ◇

増田「今回で連載も最後になりましたが、読者にこれだけは言っておきたいということはありますか。特に話しておきたいこととかありましたら」

加納「これは男女も年齢も関係なく、要するに生きるっていうことは自分を試す場だということですね。それに尽きると思います」

増田「トライ・アンド・アゲイン」

加納「そう。生きるということは自分を徹底的に試す場所なんだ。それに尽きると思う。その結果がマイナスになろうと、前へ進み続けることです」

増田「そこは強調されますね」

加納「前に進まないっていうのは寝てるのと同じ。5年10年と寝ていればその間はなにも動かない」

増田「だから迷うより飛び込めと」

加納「10年寝ていたら、今のような時代だと破滅を呼び込むことになりかねない。そのくらいの覚悟で生きてほしいと思ってる。だから時代の真ん中に自分を放り込んで、時代とボクシングすべきだな」

増田「時代とボクシング……面白いたとえです」

加納「このごろは本当に時代とボクシングしてる奴が少ない。物の見方とか判断とか、対人関係とか対人間とか、その辺りのレベルで事を収めさせないで、人間を超えてその時代を作っていけというふうに思いますね。個にこだわり、そして個を超えろと」

増田「多様性の時代と強調しているのに、逆に個と個の境界がなくなってきてしまっています。あらゆる文化が瓦解していく音が聞こえるようです」

加納「全くその通りです」

魂と命を削って写真と絵画に向き合っていく

増田「前にも言いましたがデジタル時代の到来でせわしくなった今という時代を典明さんの写真で止めてほしいですよ。いちどパシャリと止めて、そこから再び動きだす。そんな世界を想像してしまいます」

加納「やっぱり小説家だね、そのイメージが。でも俺も同じように思うんだよ。みんなに立ち止まって、もう1度、芸術とは何かと、あるいは生きるとはどういうことなのか、写真で切り取って感じてみたい」

増田「僕も一緒です。写真は撮れないから小説で」

加納「このインタビューを受けてきて思ったのは、表現者というのはそれが写真や小説にかかわらず、感性は同じなんだなと。見習うところというか、考え方とか新鮮なこと、あるいは全然違うじゃんかと思ったけど同じなんだとか、そういう気づきっていうのがすごく楽しいっていうのが、なかなか感動、感激だった」

増田「いやいや、そんな僕なんか。ただ、普段からやっぱり小説家とか漫画家とか音楽家とかとばかり話してるから。今回も典明さんのお話を聞かせていただいて、写真家も同じなんだなと気づかされました。みんな表現者なんですよね」

加納「表現者はみんな『己とはなんだろう』って追っかけってるんだよ。でも、その『己』に到達したアーティストっていないと思うわけ。そんななかでも己とは何かということを表現するために魂を削って、命を削って、いろんな苦闘をしている。一方で社会というグラウンドでそっから逃れるわけにはいかないし、だから『人間というものは根源的に孤独な存在である』と知ってるのが表現者なんだ。その孤独感を表現するために俺の場合だったら写真と絵がある。増田さんの場合だったら小説がある」

増田「まったくその通りですね」

加納「今回ほど自分のことを素で話しきったことはない。そういう意味で楽しかったよ」

増田「こちらこそありがとうございました」

加納「これからも写真と絵画に命がけで挑んでいきたいと思っています」

（「時代に挑んだ男」加納典明 全72回おわり）

▽かのう・てんめい:1942年、愛知県生まれ。19歳で上京し、広告写真家・杵島隆氏に師事する。その後、フリーの写真家として広告を中心に活躍。69年に開催した個展「FUCK」で一躍脚光を浴びる。グラビア撮影では過激ヌードの巨匠として名を馳せる一方、タレント活動やムツゴロウ王国への移住など写真家の枠を超えたパフォーマンスでも話題に。日宣美賞、APA賞、朝日広告賞、毎日広告賞など受賞多数。

▽ますだ・としなり:1965年、愛知県生まれ。小説家。北海道大学中退。中日新聞社時代の2006年「シャトゥーン ヒグマの森」でこのミステリーがすごい！大賞優秀賞を受賞してデビュー。12年「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」で大宅壮一賞と新潮ドキュメント賞をダブル受賞。3月に上梓した「警察官の心臓」（講談社）が発売中。現在、拓殖大学客員教授。