新年を機に「自分を変えたい」「がんばるだけの毎日を卒業したい」と願う女性たちに向けて！『運を育てる』しまざき りえ著

星野書房は、運育コンサルタント・しまざきりえ氏による書籍『運を育てる』を、2025年12月24日(水)より全国の書店にて発売中です。

新年を機に「自分を変えたい」「がんばるだけの毎日を卒業したい」と願う女性たちに向けた、人生を好転させるためのバイブルが登場です。

『運を育てる』しまざき りえ著

書名：『運を育てる』

著者：しまざき りえ

定価：1,980円(税込)

発売日：2025年12月24日(水)

発行：星野書房

発売：サンクチュアリ出版

判型：四六判／192ページ

ISBN：978-4-8014-8266-1

本書は、著者のしまざきりえ氏が自身の経験から体系化した「運を育てる魔法」を伝える一冊です。

かつて「努力すれば報われる」と信じて自分を追い込み、限界を感じていた著者がたどり着いたのは、「がんばる」ことよりも「整える」ことの重要性でした。

実際にこのメソッドを実践した結果、広告なしでわずか5坪のネイルサロンに月間890人を集客し、全国の商業施設から出店依頼が殺到するという「運の循環」を体験。

その奇跡のような実体験に基づき、現代女性が自分らしく輝くための具体的な習慣や考え方が余すことなく綴られています。

全ページにかわいらしいイラストが添えられ、絵本のようなデザインで構成された本書は、大切な人への贈り物にも最適です。

内容は以下の3つの章を中心に展開され、今日からすぐに実践できるアクションが満載です。

第1章：あなたが持つ「宝石」を磨いて運を育てる

「開運させようとする人」と「運を育てる人」の違いなど、運に対する根本的な向き合い方を解説します。

第2章：運を育てる習慣で、心と身体を整える

「まずは自分を整える」をテーマに、毎朝の「手を合わせる」習慣や五感の活用法など、心身を健やかに保つための具体的なメソッドを紹介。

第3章：お金・人間関係・環境から運を変える

誰でもできる「お金の運の育て方」など、生活を取り巻く環境から運気を底上げする方法を伝授します。

著者：しまざき りえ プロフィール

株式会社Lallier代表取締役、運育コンサルタント。

美容師として独立後、美容室、エステ、ブライダルと事業を拡大。

自身の成功体験を元に、「未来をつくっていける女性を増やしたい」という想いで全国にてイベントや講座を主宰しています。

独立・多角経営を行う実業家としての視点と、女性の幸せを願うコンサルタントとしての温かな視点が融合したメッセージは、多くの女性の支持を集めています。

2025年の締めくくり、そして新たな年の始まりに。

「運を育てる」という新しい習慣を取り入れ、自分の内なる宝石を輝かせてみてはいかがでしょうか。

星野書房『運を育てる』の紹介でした。

