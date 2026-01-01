岡慎之助選手就任！ノルケイン 新アンバサダー「ノルケイナー」

スイスの機械式時計ブランド「ノルケイン（NORQAIN）」を輸入・販売するノルケインジャパンは、2025年12月24日(水)、体操男子のオリンピックチャンピオンである岡慎之助選手（徳洲会体操クラブ）を、公式アンバサダー「ノルケイナー」に迎えました。

スイス時計業界の頂点を目指して革新を続けるブランドと、パリ五輪で3つの金メダルを獲得し世界の頂点に立った若きアスリートがタッグを組み、新たな挑戦の時を刻み始めます。

ノルケイン 新アンバサダー「ノルケイナー」

発表日：2025年12月24日(水)

新アンバサダー：岡慎之助（徳洲会体操クラブ）

ブランド：NORQAIN（ノルケイン）

ノルケインにとってアンバサダーは、単なる広告塔ではなく、ブランドの挑戦スピリット「My life, My way」を体現し発信する大切なパートナーであり、敬意を込めて「ノルケイナー」と呼ばれています。

今回新たに就任した岡慎之助選手は、オリンピックの花形競技である体操において、日本勢として52年ぶりとなる「1大会で3つの金メダル獲得」という歴史的な偉業を成し遂げました。

頂点を目指して独自のスタイルを貫くノルケインの姿勢と、日本一、そして世界一を目指して己を磨き続ける岡選手のスピリットが共鳴し、今回のパートナーシップが実現しました。

岡慎之助選手からのメッセージ

就任にあたり、岡選手は以下のように熱い想いを語っています。

ノルケインはスイス時計の頂点を目指して独自のスタイルを貫くブランドです。僕が所属している体操クラブも”日本一の体操クラブ”を目指しているので、そのスピリットに共感しています。オリンピック選手は結果がすべての世界ですが人として最強で最高であることにもこだわっていきたいです。

プロフィール：岡慎之助（おか しんのすけ）

2003年生まれ、岡山県出身。

徳洲会体操クラブ所属。

幼少期から体操競技を始め、2019年の世界ジュニア体操競技選手権大会では個人総合の金メダルを含む4つのメダルを獲得し、将来を嘱望される存在となりました。

しかし、2022年の全日本選手権で右足の前十字靭帯を断裂し、全治8か月の大けがを負うという試練に見舞われます。

厳しいリハビリを乗り越え、2023年5月のNHK杯で個人総合初優勝を果たして完全復活。

そして迎えたパリオリンピックでは、男子団体総合、個人総合、鉄棒で金メダル、平行棒で銅メダルを獲得し、世界中にその名を轟かせました。

結果だけでなく「人として最強で最高であること」にもこだわる岡選手。

ノルケインと共に歩むこれからの挑戦に、さらなる注目が集まります。

