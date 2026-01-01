『新劇場版 銀魂』万事屋キャスト、動画で新年の抱負発表 杉田智和「実家の畑を復活させる！」
劇場アニメ『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（2026年2月13日公開）より、万事屋キャストである声優の杉田智和、阪口大助、釘宮理恵による新年の抱負を込めた動画が到着した。
【動画】え？実家の畑？『新劇場版 銀魂』新年の抱負を発表する万事屋キャスト
「新年明けまして、おめでとうございます！」とあいさつし始まった本映像。「2026年といえば、『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が公開されます！」と本作の幕開けの音頭をとった志村新八役・阪口に続き、新年らしく“今年の抱負”を発表する流れとなった3人。神楽役・釘宮は「元気に楽しく頑張る！」、阪口は「健康！」、坂田銀時役・杉田は「実家の畑を復活させる！」と三者三様の意気込みを公表し、晴れやかに新年を迎えた。「『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』は2026年2月13日公開です。2026年も『銀魂』を」という杉田の掛け声に合わせ「よろしくお願いします！」と本作への期待を込めて動画を締め括った。
さらに、SUPER BEAVERが歌う主題歌「燦然」に乗せたテレビスポットも解禁された。「さあ、楽しいパーチーの始まりだ！」という銀時の叫びとともに、新八、神楽の緊迫のアクションシーンに加え、原作エピソードでは姿を見せなかった真選組の姿、さらに吉原の街を支配する圧倒的強者である鳳仙も登場。大切な人を護るため、吉原の街で戦う万事屋たちの迫力満点のアツい姿や魂がぶつかり合う激しいバトルが繰り広げられる。新年の幕開けとともに、銀時が夜の闇を切り裂く。
また、あす2日には映画『銀魂 THE FINAL』が深夜0時45分よりテレビ東京ほかにて地上波初放送される。原作コミックのラストをベースに制作され、21年1月8日の劇場公開時にはシリーズ歴代興行収入No.1を記録。銀魂の集大成として、多くのファンに熱狂と感動を届けた。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画が原作で、架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。
19年6月に完結し、コミックスは累計7300万部を突破する人気作品で、06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、劇場アニメ化、小栗旬主演で実写映画化もされている。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れるのは、万事屋の銀時・新八・神楽の3人で、原作史上最も熱い珠玉の名エピソード・吉原炎上篇を完全新作アニメとして映画化する。
