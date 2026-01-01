「Cateen(かてぃん)」ことピアニストの角野隼斗（30）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚を発表した。

「いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し、「私事ではございますが、このたびかねてよりお付き合いしていた方と結婚する運びとなりました」と報告。お相手について「お相手は表に出る仕事をしている方ではありませんが、凛とした強さを持ち、周りへの愛と気遣いに溢れた、とても尊敬できる方です」とつづった。

「そして、何より私の音楽活動を心から支えてくれる大切な存在です」とした。「音楽家としても、一人の人間としてもさらに成長し、皆さまへの感謝を音楽でお返しできるよう、一層精進してまいります」と決意した。

「まだまだ未熟ではございますが、今後とも変わらぬご声援を賜れますと幸いです。本年もどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

角野は2018年、東京大学大学院在学中にピティナ・ピアノコンペティション特級グランプリ受賞。21年に第18回ショパン国際ピアノコンクールセミファイナリストに選ばれた。昨年には初のカーネギー・ホール公演を開催した。バンド「Penthouse」のキーボードとしても活動。今年3月にはバンド初となる日本武道館単独公演を予定している。「Cateen(かてぃん)」名義のYouTubeはチャンネルは登録者数が150万人を超える。