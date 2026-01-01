『魔法科高校の劣等生』より新年のご挨拶！スペシャル映像2026年Ver.（C）2024 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校四葉継承編製作委員会

写真拡大

　　劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』（5月8日全国公開）より、「『魔法科高校の劣等生』より新年のご挨拶！スペシャル映像2026年Ver.」が公開された。

【画像】カオスすぎる！『魔法科高校の劣等生』キャラ大集合

　達也と深雪をはじめ、キャラクターたちが今年も大集合。午年ならではの新規スペシャル映像となっている。

　また、1月9日より第1弾キービジュアルを使用した特典付きムビチケカードが発売されることが決定した。特典は、第1弾キービジュアルA3クリアポスターで、数量限定。特典がなくなり次第、ムビチケカードのみの販売となる。

　『魔法科高校の劣等生』は、魔法が技術として確立された世界を舞台に、通称“魔法科高校”に通う1組の兄妹と仲間たちの波乱の日々を描いた物語。テレビアニメ、劇場アニメ、コミックス、ゲームなど多くのメディアミックスが展開されており、2021年7月に10周年を迎えた。

　原作・佐島勤氏、イラスト・石田可奈氏によるシリーズ累計2500万部突破（原作小説シリーズ累計1400万部）を突破している作品で、テレビアニメが14年より放送がスタート。スピンオフアニメ『魔法科高校の優等生』も21年に放送された。