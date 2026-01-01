アーティストのHYDEが12月31日、東京・日本武道館で開催のももいろクローバーZによる主催イベント『第9回 ももいろ歌合戦』に出演。変わらないオーラに「本当に56歳なの？」「色気ヤバすぎ」「世界レベルや」など視聴者が騒然とした。

【映像】会場を完全に支配する圧倒的存在感のHYDE

『ももいろ歌合戦』への参加は今回が5回目となったHYDEは、大晦日の武道館で壮大なオーケストラが奏でる音色にロマンチックな歌声が印象的なバラードソング「THE ABYSS」を歌唱。その圧倒的な歌声で、武道館の空気を支配すると、途中からももクロの百田夏菜子がコンテンポラリーダンスとして参加し、ステージに彩りを添えた。

HYDEと百田による圧倒的なパフォーマンスに視聴者は心を鷲掴みにされたようで、「色気エグい」「世界レベルや」「ハイドワールドだったわ」「かっこいい」「美しい」などと反応していた。

なお、HYDEの57歳の誕生日にあたる2026年1月29日に、「THE ABYSS」はニューシングルの表題曲としてリリースされることが決定している。

『ももいろ歌合戦』は、ももクロが2017年より開催している年末恒例イベント。2年連続、武道館が会場に選ばれた。チーム分けとして玉井詩織と高城れにが「紅組」、百田夏菜子と佐々木彩夏が「白組」をそれぞれ率いて対決を行う。

（『第9回 ももいろ歌合戦』／ABEMA SPECIALチャンネルより）