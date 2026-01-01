ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が12月31日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。東京ディズニーランドに訪れた様子を投稿した。

「2025年ありがとうございました こんな私をいつも見てくれて好きになってくれて本当にありがとう」と感謝の気持ちをつづり、ミニーマウスのカチューシャをつけ、ベージュ色のミニ丈コートに白いハイソックス姿の脚線美を際立たせるコーディネートを公開した。

ミニーマウスのぬいぐるみを抱き締めるショットや、シンデレラ城を背にポーズをとるショットをアップし、「去年1年でInstagramのフォロワーを25万人増やして 今年は40万人増やせました 来年は100万人の大台が目標ですフゥ！ 私は人の役に立ちたい！人を元気にしたい！のでこれからも着いてきてねハート 出会ってくれて、見つけてくれてありがとう 良いお年を」と心境を伝えた。

また、別の投稿では、ドット柄のハイレグひもビキニ水着姿でのピアノ演奏動画を披露。「締めくくりはコウを追いかけて 今年は水着×ピアノを始めた年でした 来年も唯一無二のピアニストグラドルになれるように頑張ります！見てね！」と意気込みを記した。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ可愛いっ」「セクシーで最強」「ぷるんぷるん」「見事なスタイル」「ワンダフルスイミングスタイル」などのコメントが寄せられた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。