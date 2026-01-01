【おとめ座】2026年1月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2026年1月の運勢を占います。
【今月のカード：太陽（The Sun）／正位置】
「太陽」の正位置は、明るい未来へ進む力を促します。
今月は、思わず笑顔になるようなうれしい出来事が、予想外のタイミングで訪れそう。
これまでの頑張りが実った証なので、遠慮せずにしっかり受け取ってください。
【今月のラッキーカラー：ベージュ】
ベージュは肩の力を抜いた自然体の魅力を引き出し、幸運を招いてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
【今月のカード：太陽（The Sun）／正位置】
「太陽」の正位置は、明るい未来へ進む力を促します。
今月は、思わず笑顔になるようなうれしい出来事が、予想外のタイミングで訪れそう。
これまでの頑張りが実った証なので、遠慮せずにしっかり受け取ってください。
ベージュは肩の力を抜いた自然体の魅力を引き出し、幸運を招いてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)