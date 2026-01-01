俳優のディーン·フジオカが12月31日、東京・日本武道館で開催のももいろクローバーZによる主催イベント『第9回 ももいろ歌合戦』に出演。ステージで甘すぎるパフォーマンスを披露すると、客席からは黄色い歓声が飛び、ネットには「とんでもないビジュ」「国宝級の顔面」などの声が寄せられた。

【映像】色気ダダ漏れ…ディーン・フジオカの“甘すぎるステージ”

ディーンは『ももいろ歌合戦』の「佐々木彩夏プロデュース“怒涛の60分”平成·令和最強アイドルメドレー 〜ジャンルを超えた夢の一幕〜」と題したブロックに出場。龍宮城、パンダドラゴン、東京ホテイソン、かが屋・賀屋と共に、M!LKが2025年に発表した楽曲「イイじゃん」をパフォーマンスした。

ディーンが吐息まじりで繰り出す＜イイじゃん＞という甘いフレーズは色気たっぷりで、会場からは黄色い歓声が上がる。さらにコメント欄には「とんでもないビジュ」「国宝級の顔面」「大晦日に眼福」「雰囲気ありすぎ」などの歓喜の声が寄せられていた。

『ももいろ歌合戦』は、ももクロが2017年より開催している年末恒例イベント。2年連続、武道館が会場に選ばれた。チーム分けとして玉井詩織と高城れにが「紅組」、百田夏菜子と佐々木彩夏が「白組」をそれぞれ率いて対決を行う。

（『第9回 ももいろ歌合戦』／ABEMA SPECIALチャンネルより）