TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前9時39分に、大雪警報を村山市、東根市、尾花沢市、大石田町に発表しました。またなだれ注意報を寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】山形県・村山市、東根市、尾花沢市、大石田町に発表 1日09:39時点

村山、最上では、1日夕方まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■酒田市
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■新庄市
□大雪警報
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　55cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■寒河江市
□なだれ注意報【発表】
　2日にかけて注意

■村山市
□大雪警報【発表】
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■長井市
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■東根市
□大雪警報【発表】
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■尾花沢市
□大雪警報【発表】
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■河北町
□なだれ注意報【発表】
　2日にかけて注意

■西川町
□なだれ注意報【発表】
　2日にかけて注意

■朝日町
□なだれ注意報【発表】
　2日にかけて注意

■大江町
□なだれ注意報【発表】
　2日にかけて注意

■大石田町
□大雪警報【発表】
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■金山町
□大雪警報
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　55cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■最上町
□大雪警報
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　55cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■舟形町
□大雪警報
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　55cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■真室川町
□大雪警報
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　55cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■大蔵村
□大雪警報
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　55cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■鮭川村
□大雪警報
　積雪　1日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■戸沢村
□大雪警報
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　55cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■小国町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■白鷹町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■飯豊町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■庄内町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■遊佐町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意