【大雪警報】山形県・村山市、東根市、尾花沢市、大石田町に発表 1日09:39時点
気象台は、午前9時39分に、大雪警報を村山市、東根市、尾花沢市、大石田町に発表しました。またなだれ注意報を寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町に発表しました。
村山、最上では、1日夕方まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■酒田市
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■新庄市
□大雪警報
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 55cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
2日にかけて注意
■寒河江市
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■村山市
□大雪警報【発表】
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■長井市
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■東根市
□大雪警報【発表】
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■尾花沢市
□大雪警報【発表】
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■河北町
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■西川町
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■朝日町
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■大江町
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■大石田町
□大雪警報【発表】
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■金山町
□大雪警報
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 55cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■最上町
□大雪警報
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 55cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■舟形町
□大雪警報
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 55cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■真室川町
□大雪警報
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 55cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■大蔵村
□大雪警報
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 55cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■鮭川村
□大雪警報
積雪 1日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■戸沢村
□大雪警報
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 55cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■小国町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■白鷹町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■飯豊町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■庄内町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■遊佐町
□なだれ注意報
2日にかけて注意