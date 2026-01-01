2026年1月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「しし座」の今月の運勢を占います。

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2026年1月の運勢を占います。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


【今月のカード：教皇（The Hierophant）／正位置】
「教皇」の正位置は、公平さや調和を保つ意味を持ちます。

今月はあなたが周囲の意見を整理して調整役となることで、うまくいく1カ月になりそう。

ただし、自分の気持ちを押し込めすぎるのは‪逆効果。言いたいことは素直に伝えることを心掛けて。

【今月のラッキーカラー：イエロー】
黄色はコミュニケーション力を高め、あなたの調整力を明るく引き出してくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)