【しし座】2026年1月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2026年1月の運勢を占います。
【今月のカード：教皇（The Hierophant）／正位置】
「教皇」の正位置は、公平さや調和を保つ意味を持ちます。
今月はあなたが周囲の意見を整理して調整役となることで、うまくいく1カ月になりそう。
ただし、自分の気持ちを押し込めすぎるのは逆効果。言いたいことは素直に伝えることを心掛けて。
【今月のラッキーカラー：イエロー】
黄色はコミュニケーション力を高め、あなたの調整力を明るく引き出してくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
