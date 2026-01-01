優秀な学生が多いと思う「長野県の私立進学校」ランキング！ 2位「佐久長聖高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
受験シーズンの到来とともに、どの学校で学ぶかという選択が現実味を帯びてきました。進学実績や教育方針だけでなく、日々の学びを支える校風や学習環境にも目を向ける人が増えています。
All About ニュース編集部は12月5〜19日、全国10〜70代の男女197人を対象に「私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、優秀な学生が多いと思う「長野県の私立進学校」を紹介します！
回答者からは「特進クラスを中心に難関大学への合格実績が高く、全国から進学志向の強い生徒が集まるためです」（20代男性／福井県）、「野球のエリートが入学していそうだから」（20代女性／千葉県）、「住んでいた時にそのように聞いたことがあるから」（30代女性／山梨県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「学業面でも部活動面でも優れた成績を収めている学校だから」（30代男性／富山県）、「文武両道の友人の出身校のため」（20代女性／三重県）、「中高一貫コースは優秀な方が多いです」（20代女性／長野県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
