【かに座】2026年1月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2026年1月の運勢を占います。
【今月のカード：世界（The World）／逆位置】
「世界」の逆位置は、完成まであと一歩のところまで来ていることを表します。
今月は、目標に向けて積み上げてきた努力の成果が、ゴールとして見え始めるタイミング。
気を抜かず、今まで通りのペースで続けていくことが大切です。
【今月のラッキーカラー：オレンジ】
オレンジは前向きなエネルギーを補い、最後のひと踏ん張りを後押ししてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
【今月のカード：世界（The World）／逆位置】
「世界」の逆位置は、完成まであと一歩のところまで来ていることを表します。
今月は、目標に向けて積み上げてきた努力の成果が、ゴールとして見え始めるタイミング。
気を抜かず、今まで通りのペースで続けていくことが大切です。
オレンジは前向きなエネルギーを補い、最後のひと踏ん張りを後押ししてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)