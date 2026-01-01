2026年1月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「ふたご座」の今月の運勢を占います。

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2026年1月の運勢を占います。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


【今月のカード：死神（Death）／正位置】
「死神」の正位置は、復活や再生の暗示です。

今月は、過去に諦めたことや昔の出来事を思い出す気配があります。

ただし、つらい記憶とは無理に向き合わなくても大丈夫。そのままそっとしておきましょう。

【今月のラッキーカラー：ネイビー】
深い紺色は、気持ちを落ち着かせ、静かな再スタートを助けます。心のお守りに◎。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)