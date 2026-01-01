2026年1月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「おうし座」の今月の運勢を占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


【今月のカード：女帝（The Empress）／正位置】
「女帝」の正位置は、優しさと強さを兼ね備えた意味合いがあります。

今月は、女性的なコミュニティーやテーマに触れることで、運気がより豊かに育ちます。

ただし、無理に参加しなくても大丈夫。「女性向けのもの」に目を向けるだけでも、よい影響があります。

【今月のラッキーカラー：ブラック】
黒は意志の強さを引き出します。周りに流されず、自分らしさを守ってくれるでしょう。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)