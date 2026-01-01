【おうし座】2026年1月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2026年1月の運勢を占います。
【今月のカード：女帝（The Empress）／正位置】
「女帝」の正位置は、優しさと強さを兼ね備えた意味合いがあります。
今月は、女性的なコミュニティーやテーマに触れることで、運気がより豊かに育ちます。
ただし、無理に参加しなくても大丈夫。「女性向けのもの」に目を向けるだけでも、よい影響があります。
【今月のラッキーカラー：ブラック】
黒は意志の強さを引き出します。周りに流されず、自分らしさを守ってくれるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
黒は意志の強さを引き出します。周りに流されず、自分らしさを守ってくれるでしょう。
