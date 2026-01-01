【おひつじ座】2026年1月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おひつじ座」の2026年1月の運勢を占います。
【今月のカード：魔術師（The Magician）／正位置】
｢魔術師」の正位置は、目に見えないものを信じる力を示します。
今月は、直感を信じて行動するとよい1カ月です。
ただし、興味が広がりすぎると忙しくなりやすいので、優先順位を意識すると安心です。
【今月のラッキーカラー：グリーン】
緑色はあなたの落ち着きやバランスを取り戻し、迷ったときの支えになります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
【今月のカード：魔術師（The Magician）／正位置】
｢魔術師」の正位置は、目に見えないものを信じる力を示します。
今月は、直感を信じて行動するとよい1カ月です。
ただし、興味が広がりすぎると忙しくなりやすいので、優先順位を意識すると安心です。
緑色はあなたの落ち着きやバランスを取り戻し、迷ったときの支えになります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)