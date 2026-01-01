¤¢¤º¤µ2¹æà¼í¿Íá¤ÎÌÅ¤Ï¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡ª½ÇÉã¤ÎÁ°¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¡Ä¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¡Ä¡×2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð¤â¸ì¤ë¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤«¤é¡Ä¡×
¡Ö¤¢¤º¤µ2¹æ¡×È¯Çä¤ÎÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÌÅ
¡¡¡Ö¤¢¤º¤µ2¹æ¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·»Äï¥Ç¥å¥ª¡Ö¼í¿Í¡×¤ÎÌÅ¤¬¡¢½ÇÉã¤ÎÁ°¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¡¼¤Ê(48)¡£¡Ö½ÇÉã¤Î¼í¿Í¡¦¹âÆ»¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡Ä»ä¡Ä½é¤á¤Æ¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿¡¼¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ½ÇÉã¤Î²ÃÆ£¹âÆ»(65)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¡Ø¹âÆ»¤µ¤ó¤ÎÌÅ¤¬¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤Ê¤é¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´ë¶ÈÍÍ¤ÎËºÇ¯²ñ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤µ¤Ä¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Ë¼í¿Í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤«¤é¼í¿Í¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤º¤µ2¹æ¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡ÄÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¼í¿Í¤Î¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡×¤È1977Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¼í¿Í¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤¢¤º¤µ2¹æ¡×¤Ê¤É¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¢¿ÆÀÌ´Ø·¸¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö¹âÆ»¤µ¤ó¤¬½ÇÉãÍÍ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¡Ö½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤Þ¡¼¤Ê¤Ï¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤ä¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤ò»ý¤Á¥Í¥¿¤Ë¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡ÖÇî»Î¤È½õ¼ê¡ÁºÙ¤«¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¥Þ¥ÍÁª¼ê¸¢¡Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£